51,6 млн грн залога за Чернышова: деньги внесли два физических лица, — "Схемы"

Экс-вице-премьер-министр Алексей Чернышов, который проходит подозреваемым по делу о коррупции в "Энергоатоме". В ближайшее время должен выйти из СИЗО.

19 ноября за него внесли залог в размере 51 600 000 гривен, сообщают "Схемы". Со ссылкой на свои источники, журналисты пишут, что залог внесли два физических лица. Один из них дал 30 миллионов, другой – 21,6 миллиона.

Выйти на свободу он сможет уже к концу дня.

Накануне Высший антикоррупционный суд арестовал Чернышова на 60 суток с возможностью внести залог в размере 51,6 миллиона гривен.

Экс-политик, которому инкриминируют незаконное обогащение по делу о хищении в "Энергоатоме", заявлял, что не имеет никакого отношения к коррупционому скандалу.

А вот сторона обвинения утверждала обратное. В частности, прокурор настаивал на том, что были зафиксированы три факта получения значительных сумм Чернышевым и его женой, и что тот фигурирует на пленках НАБУ.

Детективы задокументировали передачу ему и его доверенному лицу более $1,2 миллиона долларов и почти 100 тысяч евро наличными.

На "пленках Миндича" Чернышов якобы фигурирует как "Че Гевара". Однако и сам Чернышов, и его защита утверждают, что речь идет о ком-то другом.

Экс-вице-премьер-министр однако подтвердил, что однажды был в бэк-офисе Миндича, где проводилась легализация денег, но пришел не за деньгами, а на заседание "интеллектуального клуба", организованного Цукерманом.

На момент публикации материала Чернышов никак не прокомментировал внесение залога. Также никакой официальной информации пока не опубликовал и ВАКС.

Дело Алексея Чернышева: что известно

В СМИ предполагают, что под прозвищем "Че Гевара" на аудиозаписях НАБУ звучит бывший вице-премьер-министр Алексей Чернышов. Журналисты спросили у него в суде 17 ноября,"кто такой Че Гевара". Бывший чиновник отверг подозрения и ответил: "Ну, я Чернышов. Я вам так скажу". По его словам, он не знаком с большинством фигурантов "пленок Миндича".

НАБУ вручили Чернышеву ходатайство об аресте 14 ноября. По данным следствия, он якобы получил более $1,2 млн в "прачечной Миндича", где легализовали незаконные "откаты" от договоров "Энергоатома". До того, 11 ноября, НАБУ объявило подозрение бывшему вице-премьеру Чернышеву.

Не "Энергоатомом" единым

Скандал вокруг "Энергоатома" – не единственная история, где фигурирует Чернышов.

23 июня НАБУ и САП сообщили ему о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя и третьих лиц. Народный депутат Ярослав Железняк отмечал, что подозрения по тому же делу получали также экс-советник Чернышова на посту министра регионального развития Максим Горбатюк, бывший государственный секретарь Минрегиона Василий Володин, застройщик Сергей Копыстыра и его доверенное лицо Олег Татаренко.

По информации следствия, застройщик и его доверенное лицо разработали схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса.

Министра Чернышова привлекли к реализации схемы, а также его советника, тогдашнего госсекретаря министерства и директора государственного предприятия.

27 июня ВАКС избрал Чернышову меру пресечения в виде залога в 120 млн грн, но отказал в ношении электронного средства контроля (браслета).

Залог за него уже вскоре был внесен в полном объеме.

Напомним, как связаны Чернышов и Миндич.