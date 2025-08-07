Дело Алексея Чернышова: экс-министр не согласился с решением ВАКС и уверен в своей невиновности

Экс-вице-премьер-министр – министр национального единства Украины Алексей Чернышов, который недавно вышел под залог в 120 млн гривен, не уклонялся и не собирался уклоняться от следствия. Дело против себя он считает полностью вымышленным.

Более того, он намерен "защищать свою честь, имя и правду законным путем", о чем заявил журналистам "Интерфакс-Украина".

Так он прокомментировал решение Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда (АП ВАКС) от 7 августа, которым оставлена в силе избранная ранее ВАКС мера пресечения в виде залога в 120 млн грн и обязанностей.

"Я буду продолжать защищать свою честь, имя и правду законными способами. Дело, возбужденное против меня, считаю полностью вымышленным. Никаких реальных оснований для обвинений я не вижу — речь идет о какой-то мнимой скидке, какой-то книге. Что касается избранной мне меры пресечения — я не уклонялся и не имел намерения уклоняться от следствия", – сказал чиновник.

Чернышов заверил, что его многочисленные поездки за границу, которые имели место в последние месяцы его работы на посту вице-премьера были частью официальной работы.

"Это были регулярные поездки – два-три раза в месяц, официально, прозрачно. До моей последней командировки я не был уведомлен ни формально, ни неформально о каких-либо подозрениях или следственных действиях. Поэтому все заявления о моем якобы "невозвращении" являются ничем иным, как попыткой дезинформировать общество", – подчеркнул министр.

Дело Чернышова: что известно

23 июня НАБУ и САП сообщили Чернышову о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя и третьих лиц. Народный депутат Ярослав Железняк отмечал, что подозрения по тому же делу получали также экс-советник Чернышова на посту министра регионального развития Максим Горбатюк, бывший государственный секретарь Минрегиона Василий Володин, застройщик Сергей Копыстыра и его доверенное лицо Олег Татаренко.

По информации следствия, застройщик и его доверенное лицо разработали схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса.

Министра Чернышова привлекли к реализации схемы, а также его советника, тогдашнего госсекретаря министерства и директора государственного предприятия.

Правоохранители считают, что министр создал условия для передачи земельного участка в управление указанному госпредприятию, государственный секретарь дал разрешение на совершение значительного хозяйственного обязательства, а директор госпредприятия незаконным образом заключила с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры. Согласно им, застройщик должен был отдать государству часть будущих квартир в количестве, пропорциональном стоимости земельного участка.

Чтобы свести это количество к минимуму, землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила миллиард гривен.

21 июня журналисты "Украинской правды" заявили, что семья министра Чернышева выехала из Украины. Сам глава Министерства национального единства в этот период также находился за границей. Еще 19 июня он отчитывался о встрече с президентом Европарламента Робертой Мецолой в Страсбурге.

В ответе на запрос "Интерфакс-Украина" в Миннацъединения заявили, что Чернышов уехал в плановую командировку в странах Евросоюза.

Расследователь "УП" Михаил Ткач сообщал, что командировка министра Чернышова совпала с вручением подозрений его "сообщникам". НАБУ и САП задержали двух соратников чиновника, один из которых был возле границы.

22 июня стало известно, что министр вернулся в Украину. Он назвал распространение информации о своем бегстве из страны "кампанией по дискредитации".

27 июня ВАКС избрал Чернышову меру пресечения в виде залога в 120 млн грн, но отказал в ношении электронного средства контроля (браслета).

Его обязали являться по каждому вызову детектива, прокурора или суда, сообщать об изменении своего места жительства и места работы, не уезжать из Украины без разрешения следователя, прокурора или суда.

Эти обязанности действительны до 27 августа 2025 года.

Уже 2 июля за него внесли залог в размере 120 млн. грн. В числе плативших была жена чиновника Светлана, торгующая запчастями для автомобилей частная фирма и директор по маркетингу группы девелоперских компаний DIM, совладельцами которой являются застройщик Александр Насиковский и бизнесмен Максим Криппа.

Источники проекта в судебных и правоохранительных органах говорят, что Светлана Чернышова сначала внесла 10 миллионов гривен, а после — еще 2 668 гривен. Судя по декларации Чернышова за 2024 год, сбережений жены чиновника хватило для внесения указанной суммы.

Максимальную часть залога в 66 миллионов гривен внесла ООО "Форавтотор" из Днепра. Компания зарегистрирована в апреле 2025 года и занимается оптовой торговлей автозапчастями. Единоличным директором и владельцем компании является Эдуард Мартыненко. Он также владеет компанией ООО "Кастомбуд" в Днепре.

Мартыненко в общении со "Схемами" сказал, что о внесении залога за Чернышова "слышит впервые".

Кроме этого, 44 миллиона гривен внесла Дарья Бедя, директор по маркетингу группы компаний DIM (Development Investment Management). Украинский девелопер строит и обслуживает жилую и офисную недвижимость в Киеве и области.

После заседания 1-2 июля судья ВАКС постановил, что Чернышова не следует увольнять с должности.

Ранее Фокус писал, что Чернышов устроил охрану и домашний персонал в "Нафтогаз". НАБУ расследует этот эпизод.