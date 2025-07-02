ВАКС не отстранил Чернышова с должности министра национального единства: что заявил чиновник

Высший антикоррупционный суд Украины принял решение в отношении министра национального единства Алексея Чернышова, который фигурирует в деле о злоупотреблении служебным положением для незаконной застройки в Киевской области. После заседания 1-2 июля судья постановил, что Чернышова не следует увольнять с должности.

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Заседание ВАКС по делу Чернышова началось в 16:30 1 июля. Сторона обвинения подала ходатайство об отстранении министра, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды. Согласно данным "Интерфакс-Украина", подозреваемый прибыл в зал суда и лично выслушал решение судей.

Дело Чернышова — заседание ВАКС 1 июля

Во время заседания прокуроры отметили, что министр, если его не отстранить, будет контактировать с работниками министерства. При этом адвокат говорил о нарушении права на труд и отметил, что увольнение не помешает таким встречам. Другие замечания обвинения: угроза уничтожения документов, опоздание на допросы и тому подобное. Среди прочего, высказался и сам Чернышов: он рассказал об особенностях заграничных командировок, подозрениях в контактах со свидетелями и о критических заявлениях детективов.

Утром 2 июля судья ВАКС Виталий Крикливый решил не отстранять министра от должности, сообщило "Суспільне". Во время разговора с журналистами чиновник заявил, что пока не вносит залог в 120 млн грн, потому что планирует обжаловать меру пресечения. Кроме того, Чернышов уверен, что "суд даст делу объективную оценку".

"Продолжаем работать. А в деле, которое рассматривается, разберемся, и суд даст ему объективную законную оценку со временем. Я послушно буду выполнять все то, что решит суд. Я буду делать все, чтобы защитить [репутацию], чтобы ее вернуть и доказать, что обвинение не является обоснованным", — сказал он.

Дело Чернышова — детали

Отметим, министр национального единства Алексей Чернышов фигурирует в деле о незаконной застройке, которое ведет НАБУ и САП. Следователи установили, что застройщик с помощью работников министерства получил земельный участок для возведения жилого комплекса. К схеме, как подозреваются, был привлечен заместитель Чернышова, который занимал должность госсекретаря министерства, а также директор государственного предприятия: суммарно под подозрением пять человек. Согласно данным расследования, министр, вероятно, "создал условия" для того, чтобы земля перешла под управление госпредприятия, госсекретарь — предоставил разрешение. Тем временем директор предприятия заключила соглашение о строительстве с определенной инвестиционной компанией. Согласно договору, застройщик должен был отдать часть квартир государству в качестве платы за землю. Чтобы этих квартир было меньше, землю оценили в пять раз дешевле, установило НАБУ. Таким образом государству могли нанести ущерб на 1 млрд грн.

Когда в медиа написали о деле со злоупотреблениями, Чернышов как раз находился в заграничной командировке. "Украинская правда" отметила, что министр уехал именно тогда, когда следователи вручили подозрения другим фигурантам. Через несколько дней министр единства вернулся и самостоятельно явился в НАБУ, чтобы получить подозрение. Суд избрал министру меру пресечения — залог 120 млн грн, но без электронного браслета. При этом чиновник заявил, что планирует и в дальнейшем выполнять должностные обязанности и в отставку уходить не собирается.

Между тем 29 июня медиа Liga.net сообщило, что правительство планирует ликвидировать Министерство национального единства. Возможная причина — нехватка средств и нехватка людей.

Напоминаем, 21 июня медиа сообщили о том, что семья Чернышова, вероятно, выехала за границу.