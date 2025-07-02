ВАКС не відсторонив Чернишова з посади міністра національної єдності: що заявив чиновник

Вищий антикорупційний суд України ухвалив рішення щодо міністра національної єдності Олексія Чернишова, який фігурує у справі про зловживання службовим становищем задля незаконної забудови у Київській області. Після засідання 1-2 липня суддя постановив, що Чернишова не слід звільняти з посади.

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Засідання ВАКС у справі Чернишова почалось о 16:30 1 липня. Сторона обвинувачення подала клопотання про відсторонення міністра, підозрюваного у зловживанні службовим становищем та отриманні неправомірної вигоди. Згідно з даними "Інтерфакс-Україна", підозрюваний прибув до зали суду та особисто вислухав рішення суддів.

Справа Чернишова — засідання ВАКС 1 липня

Під час засідання прокурори зауважили, що міністр, якщо його не відсторонити, контактуватиме з працівниками міністерства. Натомість адвокат говорив про порушення права на працю і зауважив, що звільнення не завадить таким зустрічам. Інші зауваження обвинувачення: загроза знищення документів, запізнення на допити тощо. Зокрема, висловився і сам Чернишов: він розповів про особливості закордонних відряджень, підозри в контактах зі свідками та про критичні заяви детективів.

Зранку 2 липня суддя ВАКС Віталій Крикливий вирішив не відсторонювати міністра з посади, повідомило "Суспільне". Під час розмови з журналістами посадовець заявив, що не поки не вносить заставу у 120 млн грн, бо планує оскаржувати запобіжний захід. Крім того, Чернишов впевнений, що "суд надасть справі обʼєктивну оцінку".

"Продовжуємо працювати. А в справі, яка розглядається, розберемося, і суд надасть їй об'єктивну законну оцінку з часом. Я слухняно буду виконувати все те, що вирішить суд. Я буду робити все, щоб захистити [репутацію], щоб її повернути й довести, що обвинувачення не є обґрунтованим", — сказав він.

Справа Чернишова — деталі

Зазначимо, міністр національної єдності Олексій Чернишов фігурує у справі про незаконну забудову, яку веде НАБУ та САП. Слідчі встановили, що забудовник за допомогою працівників міністерства отримав земельну ділянку для зведення житлового комплексу. До схеми, як підозрюються, був залучений заступник Чернишова, який обіймав посаду держсекретаря міністерства, а також директорка державного підприємства: сумарно під підозрою п'ятеро осіб. Згідно з даними розслідування, міністр, ймовірно, "створив умови" для того, щоб земля перейшла під керування держпідприємства, держсекретар — надав дозвіл. Тим часом директорка підприємства уклала угоду про будівництво з певною інвестиційною компанією. Відповідно до угоди, забудовник мав віддати частину квартир державі як плату за землю. Щоб цих квартир було менше, землю оцінили уп'ятеро дешевше, встановило НАБУ. Таким способом державі могли завдати збитки на 1 млрд грн.

Коли у медіа написали про справу зі зловживаннями, Чернишов саме перебував у закордонному відрядженні. "Українська правда" зауважила, що міністр виїхав саме тоді, коли слідчі вручили підозри іншим фігурантам. За кілька днів міністр єдності повернувся та самостійно з'явився в НАБУ, щоб отримати підозру. Суд обрав міністру запобіжний захід — застава 120 млн грн, але без електронного браслета. Водночас посадовець заявив, що планує й надалі виконувати посадові обов'язки й у відставку іти не збирається.

Тим часом 29 червня медіа Liga.net повідомило, що уряд планує ліквідувати Міністерство національної єдності. Можлива причина — брак коштів та брак людей.

Нагадуємо, 21 червня медіа повідомили про те, що родина Чернишова, ймовірно, виїхала за кордон.