После скандала с Чернышовым: Министерство единства Украины планируют ликвидировать, – СМИ

Министерство национального единства Украины планируют упразднить из-за проблем с финансированием и нехватки кадров.

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О возможном роспуске Минединства сообщил "источник из правящей фракции Слуга народа" изданию LIGA.net. По его словам, для функционирования ведомства нет ни денег, ни людей.

Данную информацию также анонимно подтвердили в самом ведомстве. Однако, по словам собеседника издания, окончательное решение еще не принято.

Отметим, что на данный момент Минединства возглавляет подозреваемый в коррупции Алексей Чернышов.

Дело Чернышова: что известно

Напомним, что 21 июня журналисты "Украинской правды" заявили, что семья Чернышова выехала из Украины. Сам чиновник подозревается в схемах по завладению землей в Киеве и находится за границей. В Минединства заявили, что Чернышов уехал в плановую командировку в странах Евросоюза.

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В свою очередь журналист Михаил Ткач указал на то, что командировка Чернышова совпала с вручением подозрений его "соратникам". При этом министр не скрывал факта своего пребывания за границей. К примеру, он отчитывался о встрече с президентом Европарламента Робертой Мецолой в Страсбурге.

Позже, 22 июня, Чернышов заявил, что вернулся в Украину и приступает к работе в Кабмине. Распространение информации о своем бегстве из страны он назвал "кампанией по дискредитации".

На следующий день НАБУ и САП сообщили Чернышеву о подозрении в злоупотреблениях и получении неправомерной выгоды. Перед этим сам министр сообщил, что пришел в НАБУ, чтобы разобраться в ситуации.