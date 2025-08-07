Справа Олексія Чернишова: ексміністр не погодився з рішенням ВАКС і впевнений у своїй невинуватості

Екс-віце-прем'єр-міністр — міністр національної єдності України Олексій Чернишов, який нещодавно вийшов під заставу в 120 млн гривень, не ухилявся і не збирався ухилятися від слідства. Справу проти себе він вважає повністю вигаданою.

Ба більше, він має намір "захищати свою честь, ім'я і правду законним шляхом", про що заявив журналістам "Інтерфакс-Україна".

Так він прокоментував рішення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду (АП ВАКС) від 7 серпня, яким залишено чинним обраний раніше ВАКС запобіжний захід у вигляді застави у 120 млн грн та обов'язків.

"Я продовжуватиму захищати свою честь, ім'я і правду законними способами. Справу, порушену проти мене, вважаю повністю вигаданою. Жодних реальних підстав для звинувачень я не бачу — ідеться про якусь уявну знижку, якусь книжку. Що стосується обраного мені запобіжного заходу — я не ухилявся і не мав наміру ухилятися від слідства", — сказав чиновник.

Чернишов запевнив, що його численні поїздки за кордон, які мали місце в останні місяці його роботи на посаді віцепрем'єра, були частиною офіційної роботи.

"Це були регулярні поїздки — два-три рази на місяць, офіційно, прозоро. До мого останнього відрядження я не був повідомлений ні формально, ні неформально про будь-які підозри або слідчі дії. Тому всі заяви про моє нібито "неповернення" є нічим іншим, як спробою дезінформувати суспільство", — наголосив міністр.

Справа Чернишова: що відомо

23 червня НАБУ і САП повідомили Чернишову про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе і третіх осіб. Народний депутат Ярослав Железняк зазначав, що підозри в тій самій справі отримували також ексрадник Чернишова на посаді міністра регіонального розвитку Максим Горбатюк, колишній державний секретар Мінрегіону Василь Володін, забудовник Сергій Копистира та його довірена особа Олег Татаренко.

За інформацією слідства, забудовник і його довірена особа розробили схему незаконного отримання земельної ділянки в Києві під будівництво житлового комплексу.

Міністра Чернишова залучили до реалізації схеми, а також його радника, тодішнього держсекретаря міністерства та директора державного підприємства.

Правоохоронці вважають, що міністр створив умови для передачі земельної ділянки в управління зазначеному держпідприємству, державний секретар надав дозвіл на вчинення значного господарського зобов'язання, а директор держпідприємства в незаконний спосіб уклала з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори. Згідно з ними, забудовник мав віддати державі частину майбутніх квартир у кількості, пропорційній вартості земельної ділянки.

Щоб звести цю кількість до мінімуму, землю та наявні на ній будівлі оцінили майже вп'ятеро дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила мільярд гривень.

21 червня журналісти "Української правди" заявили, що сім'я міністра Чернишова виїхала з України. Сам глава Міністерства національної єдності в цей період також перебував за кордоном. Ще 19 червня він звітував про зустріч із президентом Європарламенту Робертою Мецолою у Страсбурзі.

У відповіді на запит "Інтерфакс-Україна" в Міннацоб'єднання заявили, що Чернишов поїхав у планове відрядження до країн Євросоюзу.

Розслідувач "УП" Михайло Ткач повідомляв, що відрядження міністра Чернишова збіглося з врученням підозр його "спільникам". НАБУ і САП затримали двох соратників чиновника, один з яких був біля кордону.

22 червня стало відомо, що міністр повернувся в Україну. Він назвав поширення інформації про свою втечу з країни "кампанією з дискредитації".

27 червня ВАКС обрав Чернишову запобіжний захід у вигляді застави в 120 млн грн, але відмовив у носінні електронного засобу контролю (браслета).

Його зобов'язали з'являтися за кожним викликом детектива, прокурора або суду, повідомляти про зміну свого місця проживання та місця роботи, не виїжджати з України без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Ці обов'язки дійсні до 27 серпня 2025 року.

Уже 2 липня за нього внесли заставу в розмірі 120 млн грн. Серед тих, хто платив, була дружина чиновника Світлана, приватна фірма, що торгує запчастинами для автомобілів, і директор із маркетингу групи девелоперських компаній DIM, співвласниками якої є забудовник Олександр Насіковський і бізнесмен Максим Криппа.

Джерела проєкту в судових і правоохоронних органах кажуть, що Світлана Чернишова спочатку внесла 10 мільйонів гривень, а після — ще 2 668 гривень. Судячи з декларації Чернишова за 2024 рік, заощаджень дружини чиновника вистачило для внесення зазначеної суми.

Максимальну частину застави у 66 мільйонів гривень внесло ТОВ "Форавтотор" із Дніпра. Компанія зареєстрована у квітні 2025 року і займається оптовою торгівлею автозапчастинами. Одноосібним директором і власником компанії є Едуард Мартиненко. Він також володіє компанією ТОВ "Кастомбуд" у Дніпрі.

Мартиненко у спілкуванні зі "Схемами" сказав, що про внесення застави за Чернишова "чує вперше".

Крім цього, 44 мільйони гривень внесла Дар'я Бедя, директор з маркетингу групи компаній DIM (Development Investment Management). Український девелопер будує та обслуговує житлову й офісну нерухомість у Києві та області.

Після засідання 1-2 липня суддя ВАКС постановив, що Чернишова не слід звільняти з посади.

Раніше Фокус писав, що Чернишов влаштував охорону і домашній персонал у "Нафтогаз". НАБУ розслідує цей епізод.