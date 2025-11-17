В суде спрашивали "кто такой Че Гевара": Чернышеву избирают меру пресечения по делу "Энергоатома"

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) в понедельник, 17 ноября, избирает меру пресечения бывшему вице-премьер-министру по делу о хищениях в "Энергоатоме". Алексей Чернышов уже успел пообщаться с журналистами.

17 ноября в Высшем антикоррупционном суде начали избрание меры пресечения для бывшего вице-премьер-министра единства Алексея Чернышева. Правоохранители говорят, что участники схемы по масштабным хищениям на энергетике передали ему и его доверенному лицу 1,2 миллиона долларов США и почти 100 тысяч евро наличными. На обнародованных НАБУ пленках фигуранты коррупционной схемы называют Чернышова "Че Геварой". Сам Чернышов пообщался с журналистами и все отрицал. Фокус собрал все, что известно.

Алексей Чернышов все отрицает

На вопрос журналиста "РБК-Украина", узнает ли себя на пленках НАБУ, Чернышов ответил:

"Ну, давайте так. Я хочу спросить. Вы не знаете, кто такой Че Гевара?".

Корреспондент: "У нас есть подозрения, что это вы".

Чернышов: "Ну, я Чернышов. Я вам так скажу".

Также он уклонился от прямого ответа относительно пленок, отметив:

"Я считаю, что мы должны исследовать, во-первых, тот контент, также физику тех пленок. На самом деле мои адвокаты уже предоставили соответствующие ходатайства, пока никто ничего не получил".

Алексей Чернышев рассказал, что есть свидетели и аудиозаписи, которые постепенно попадают в медиа, и отметил необходимость "полной экспертизы всех диалогов, а не отрывков".

"Мы хотим получить все диалоги полностью, не вырванные из контекста, и убедиться, что речь идет именно о тех лицах", — сказал он журналистам.

Он подчеркнул, поддерживает расследование в отношении "Энергоатома".

"С большинством фигурантов (пленок Миндича. — ред.) я не знаком, не видел и не знаю их. Не имею их контактов, не общаюсь, не планирую общаться. В деле и в ходатайстве четко указан состав преступной организации. Меня там нет и не может быть. Речь идет о том, что есть определенные подозрения, которые основываются исключительно на предположениях, которые нам предоставлены", — добавил Чернышов.

Алексей Чернышов допустил, что голос на опубликованных записях НАБУ похож на его. И считает, что необходимы "материальные доказательства" по делу. "Давайте базировать наши выводы на фактах. Я не против, чтобы НАБУ и САП проводили это расследование", — заявил экс-министр.

Алексей Чернышов отказался ответить на вопрос журналистов о том, знаком ли он с бизнесменом Тимуром Миндичем. НАБУ подозревает Миндича в организации схемы по хищению в Энергоатоме. Он также сообщил, что якобы незнаком с фигурантами дела НАБУ, поэтому "не могу быть в преступной схеме"

Чернышов в суде — что говорит сторона обвинения

Прокурор по делу отметил, что установлено три факта получения Чернышовым средств, или другими лицами по его поручению, от Цукермана при участии определенных лиц под руководством Тимура Миндича.

Алексей Чернышов в суде

По его словам, Алексей Чернышов помог легализовать более одного миллиона 227 тысяч долларов и более 36 тысяч евро по делу хищений в Энергоатоме. Прокурор сообщил, что Алексей Чернышов участвовал в схеме минимум с 11 февраля по 9 мая 2025 года. Таким образом Алексей Чернышов приобрел 55 миллионов гривен.

НАБУ и САП расследуют не только причастность Алексея Чернышова к делу хищений в Энергоатоме. Ранее ему сообщили подозрение в злоупотреблении служебным положением и участии в коррупционной схеме со строительством.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выводе министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук из состава СНБО. До этого они написали заявления об отставке на фоне коррупционного скандала в "Энергоатоме".

А 14 ноября Владимир Зеленский анонсировал кадровые решения после проведения аудита госкомпаний, который инициирует премьер-министр Юлия Свириденко. Также он ожидает от Свириденко предложений по кандидатам на должности министров юстиции и энергетики.