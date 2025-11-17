У суді питали "хто такий Че Гевара": Чернишову обирають запобіжний захід у справі "Енергоатому"

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) у понеділок, 17 листопада, обирає запобіжний захід колишньому віцепрем'єр-міністру у справі про розкрадання в "Енергоатомі". Олексій Чернишов вже встиг поспілкуватись із журналістами.

17 листопада у Вищому антикорупційному суді розпочали обрання запобіжного західу для колишнього віцепрем’єр-міністра єдності Олексія Чернишова. Правоохоронці кажуть, що учасники схеми з масштабних розкрадань на енергетиці передали йому та його довіреній особі 1,2 мільйона доларів США та майже 100 тисяч євро готівкою. На оприлюднених НАБУ плівках фігуранти корупційної схеми називають Чернишова "Че Геварою". Сам Чернишов поспілкувався із журналістами та все заперечив. Фокус зібрав усе, що відомо.

Олексій Чернишов все заперечує

На запитання журналіста "РБК-Україна", чи впізнає себе на плівках НАБУ, Чернишов відповів:

"Ну, давайте так. Я хочу запитати. Ви не знаєте, хто такий "Че Гевара?".

Кореспондент: "У нас є підозри, що це ви".

Чернишов: "Ну, я Чернишов. Я вам так скажу".

Також він ухилився від прямої відповіді щодо плівок, зазначивши:

"Я вважаю, що ми маємо дослідити, по-перше, той контент, також фізику тих плівок. Насправді мої адвокати вже надали відповідні клопотання, поки що ніхто нічого не отримав".

Олексій Чернишов розповів, що є свідки та аудіозаписи, які поступово потрапляють у медіа, і наголосив на необхідності "повної експертизи всіх діалогів, а не уривків".

"Ми хочемо отримати всі діалоги повністю, не вирвані з контексту, і переконатися, що йде мова саме про тих осіб", — сказав він журналістам.

Він наголосив, підтримує розслідування щодо "Енергоатому".

"З більшістю фігурантів (плівок Міндіча. — ред.) я не знайомий, не бачив і не знаю їх. Не маю їхніх контактів, не спілкуюсь, не планую спілкуватися. В справі і в клопотання чітко зазначений склад злочинної організації. Мене там немає і не може бути. Йдеться про те, що є певні підозри, які ґрунтуються виключно на припущеннях, які нам надані", — додав Чернишов.

Олексій Чернишов допустив, що голос на опублікованих записах НАБУ схожий на його. Та вважає, що необхідні "матеріальні докази" у справі. "Давайте базувати наші висновки на фактах. Я не проти, щоб НАБУ та САП проводили це розслідування", — заявив ексміністр.

Олексій Чернишов відмовився відповісти на питання журналістів про те, чи знайомий він з бізнесменом Тимуром Міндічем. НАБУ підозрює Міндіча в організації схеми з розкрадання в Енергоатомі. Він також повідомив, що нібито незнайомий з фігурантами справи НАБУ, тому "не можу бути у злочинній схемі".

Чернишов у суді — що каже сторона звинувачення

Прокурор у справі зазначив, що встановлено три факти отримання Чернишовим коштів, або іншими особами за його дорученням, від Цукермана за участі певних осіб під керівництвом Тимура Міндіча.

Олексій Чернишов у суді

За його словами, Олексій Чернишов допоміг легалізувати понад один мільйон 227 тисяч доларів та понад 36 тисяч євро у справі розкрадань в Енергоатомі. Прокурор повідомив, що Олексій Чернишов брав участь у схемі щонайменше з 11 лютого по 9 травня 2025 року. Так Олексій Чернишов набув 55 мільйонів гривень.

НАБУ та САП розслідують не лише причетність Олексія Чернишова до справи розкрадань в Енергоатомі. Раніше йому повідомили підозру у зловживанні службовим становищем та участі у корупційній схемі з будівництвом.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про виведення міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук зі складу РНБО. До того вони написали заяви про відставку на тлі корупційного скандалу в "Енергоатомі".

А 14 листопада Володимир Зеленський анонсував кадрові рішення після проведення аудиту держкомпаній, який ініціює прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Також він очікує від Свириденко пропозицій щодо кандидатів на посади міністрів юстиції та енергетики.