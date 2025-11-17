Встречи фигурантов дела "Энергоатома" называли "Интеллектуальным клубом"

Бывшему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышеву избирают меру пресечения в Высшем антикоррупционном суде по подозрению и незаконном обогащении. И деньги, как говорит прокурор мог получить на встрече, которой дали конспиративное название.

Подозрение Алексей Чернышов получил в рамках расследования о коррупции в энергетике, а деле "Энергоатома". Сам экс-вице-премьер-министр обвинения отвергает, но в суде выясняются новые детали дела, рассказывает Центр противодействия коррупции.

Прокурор САП заявил во время избрания меры пресечения бывшему вице-премьеру Чернышеву, что подозреваемые Фурсенко и Устименко под руководством Цукермана и Миндича легализовали 1,2 млн долларов и 96 тысяч евро и передали их тогдашнему вице-премьеру Чернышеву.

По данным следствия, встречи сотрудников бэк-офиса Миндича с Чернышовым для конспирации называли "Интеллектуальным клубом". Прокурор утверждает, что 11 февраля Чернышов получил от фигурантов дела 227 тысяч долларов и 96 тысяч евро, 4 марта — еще 500 тысяч евро, а 9 мая — столько же.

Встречи проходили в квартире в центре Киева на улице Владимирской.

"Фигуранты применяли меры конспирации, в частности использовали частную квартиру и псевдонимы, а также маскировали передачу средств. В частности, встречи возле мойки под предлогом необходимости мытья авто или привлечения жены Чернышова для передачи средств под предлогом посещения салона красоты", — добавил прокурор.

По словам прокурора деньги передавали через жену Чернышева Светлану, которую называли Профессором. По информации прокурора, средства передавали в медицинский центр красоты в центре Киева, который принадлежит семье Цукермана.

Прокурор также обратил внимание, что на телефоне жены Чернышова нашли данные о переписке и звонках с мужем и Цукерманом. Она касалась договоренностей о встречах 8-9 мая, когда был зафиксирован третий транш. В то же время на телефоне самого Чернышова все эти данные отсутствуют, то есть подозреваемый удалил из собственного телефона информацию об общении с женой.

Если суд решит взять Чернышова под стражу с альтернативным залогом, то прокурор просит установить залог в размере 55 млн гривен. Именно такая сумма незаконно приобретенных Чернышовым средств фигурирует в данном производстве.

Напомним, Алексей Чернышов уже сделал заявление для журналистов в суде, заявив, что он ничего не знает и никак не причастен к делу "Энергоатома".

Между тем Госаудитслужба официально начала проведение аудита НАЭК "Энергоатом". Этот аудит будет касаться деятельности аппарата управления предприятия, 10 его филиалов, в частности трех атомных электростанций, за период между 2023 и 2025 годами. По словам премьер-министра Украины Юлии Свириденко, промежуточные результаты аудита должны быть готовы уже в декабре. Правда неизвестно, будет ли объявлено о них публично.