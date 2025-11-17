Зустрічі фігурантів справи "Енергоатому" називали "Інтелектуальним клубом"

Колишньому віцепрем’єр-міністру України Олексію Чернишову обирають запобіжний захід у Вищому антикорупційному суді за підозрою в незаконному збагаченні. І гроші, як каже прокурор, міг отримати на зустрічі, якій дали конспіративну назву.

Підозру Олексій Чернишов отримав у межах розслідування про корупцію в енергетиці, у справі "Енергоатома". Сам ексвіцепрем'єр-міністр звинувачення відкидає, але у суді з'ясовуються нові деталі справи, розповідає Центр протидії корупції.

Прокурор САП заявив під час обрання запобіжного заходу колишньому віцепрем'єру Чернишову, що підозрювані Фурсенко та Устименко під керівництвом Цукермана і Міндіча легалізували 1,2 млн доларів і 96 тисяч євро і передали їх тодішньому віцепрем'єру Чернишову.

За даними слідства, зустрічі співробітників бек-офісу Міндіча з Чернишовим для конспірації називали "Інтелектуальним клубом". Прокурор стверджує, що 11 лютого Чернишов отримав від фігурантів справи 227 тисяч доларів та 96 тисяч євро, 4 березня — ще 500 тисяч євро, а 9 травня — стільки ж.

Зустрічі проходили в квартирі у центрі Києва на вулиці Володимирській.

"Фігуранти застосовували заходи конспірації, зокрема використовували приватну квартиру та псевдоніми, а також маскували передачу коштів. Зокрема, зустрічі біля мийки під приводом необхідності миття авто або залучення дружини Чернишова для передачі коштів під приводом відвідування салону краси", — додав прокурор.

За словами прокурора, гроші передавали через дружину Чернишова Світлану, яку називали Професором. За інформацією прокурора, кошти передавали до медичного центру краси у центрі Києва, який належить родині Цукермана.

Прокурор також звернув увагу, що на телефоні дружини Чернишова знайшли дані про листування та дзвінки з чоловіком та Цукерманом. Воно стосувалось домовленостей про зустрічі 8-9 травня, коли був зафіксований третій транш. Водночас на телефоні самого Чернишова всі ці дані відсутні, тобто підозрюваний видалив з власного телефону інформацію про спілкування з дружиною.

Якщо суд вирішить взяти Чернишова під варту з альтернативною заставою, то прокурор просить встановити заставу у розмірі 55 млн гривень. Саме така сума незаконно набутих Чернишовим коштів фігурує у цьому провадженні.

Нагадаємо, Олексій Чернишов вже зробив заяву для журналістів у суді, заявивши, що він нічого не знає і ніяк не причетний до справи "Енергоатому".

Тим часом Держаудитслужба офіційно розпочала проведення аудиту НАЕК "Енергоатом". Цей аудит стосуватиметься діяльності апарату управління підприємства, 10 його філій, зокрема трьох атомних електростанцій, за період між 2023 і 2025 роками. За словами прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко, проміжні результати аудиту мають бути готові вже в грудні. Щоправда невідомо, чи буде оголошено про них публічно.