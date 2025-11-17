Аудит у "Енергоатомі" розпочався: на черзі "Центренерго" та інші держпідприємства, — Свириденко

Держаудитслужба офіційно розпочала проведення аудиту НАЕК "Енергоатом". Цей аудит стосуватиметься діяльності апарату управління підприємства, 10 його філій, зокрема трьох атомних електростанцій, за період між 2023 і 2025 роками.

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко обговорила також проведення фінансового контролю на різних держпідприємствах енергетичної сфери із головою Держаудитслужби Аллою Басалаєвою. Про це очільниця уряду написала на своїй сторінці в Telegram.

За її словами, проміжні результати аудиту мають бути готові вже в грудні. Щоправда невідомо, чи буде оголошено про них публічно.

Натомість матеріали аудиту будуть скеровані до українських правоохоронців та антикорупційних органів задля необхідного реагування.

Окремо Свириденко зауважила підготовку до проведення аудиту на інших державних підприємствах енергетичної сфери, зокрема, йдеться про ТОВ "Оператор ГТС України", ПАТ "Центренерго" та АТ "Укргазвидобування".

"Уряд очікує регулярних звітів щодо перебігу всіх перевірок щомісяця протягом всього періоду. Ми будемо діяти оперативно, якщо будуть виявлені порушення. Маємо забезпечити повну прозорість державних підприємств", — зазначила Свириденко.

Обшуки в "Енергоатомі"

10 листопада в НАЕК "Енергоатом" були проведені обшуки співробітниками НАБУ та САП. Зокрема, було створено комісію, яка має розслідувати можливий витік даних, чим могли скористатися фігуранти кримінального провадження.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні підкреслив, що "Енергоатом" забезпечує Україні найбільшу частину електрогенерації, утім Україні також потрібні результати розслідування корупції, які б забезпечували невідворотність покарання.

Наглядова рада "Енергоатома" у відповідь на інформацію про можливі корупційні дії співробітників наголосила, що для перевірки обставин буде проведене спеціальне засідання та ініційовано незалежний аудит операцій.

14 листопада Володимир Зеленський обговорив проведення аудиту в держкомпаніях і кадрові зміни в Кабінеті міністрів України з Юлією Свириденко. Зокрема, він доручив прем'єр-міністерці оперативно повідомляти ключовим партнерам України про результати аудиту та рішення щодо них.