Аудит в "Энергоатоме" начался: на очереди "Центрэнерго" и другие госпредприятия, — Свириденко

Госаудитслужба официально начала проведение аудита НАЭК "Энергоатом". Этот аудит будет касаться деятельности аппарата управления предприятия, 10 его филиалов, в частности трех атомных электростанций, за период между 2023 и 2025 годами.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко обсудила также проведение финансового контроля на различных госпредприятий энергетической сферы с главой Госаудитслужбы Аллой Басалаевой. Об этом глава правительства написала на своей странице в Telegram.

По ее словам, промежуточные результаты аудита должны быть готовы уже в декабре. Правда неизвестно, будет ли объявлено о них публично.

Зато материалы аудита будут направлены в украинские правоохранительные и антикоррупционные органы для необходимого реагирования.

Отдельно Свириденко отметила подготовку к проведению аудита на других государственных предприятиях энергетической сферы, в частности, речь идет об ООО "Оператор ГТС Украины", ПАО "Центрэнерго" и АО "Укргаздобыча".

"Правительство ожидает регулярных отчетов о ходе всех проверок ежемесячно в течение всего периода. Мы будем действовать оперативно, если будут выявлены нарушения. Должны обеспечить полную прозрачность государственных предприятий", — отметила Свириденко.

Обыски в "Энергоатоме"

10 ноября в НАЭК "Энергоатом" были проведены обыски сотрудниками НАБУ и САП. В частности, была создана комиссия, которая должна расследовать возможную утечку данных, чем могли воспользоваться фигуранты уголовного производства.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении подчеркнул, что "Энергоатом" обеспечивает Украине наибольшую часть электрогенерации, впрочем Украине также нужны результаты расследования коррупции, которые бы обеспечивали неотвратимость наказания.

Наблюдательный совет "Энергоатома" в ответ на информацию о возможных коррупционных действиях сотрудников подчеркнул, что для проверки обстоятельств будет проведено специальное заседание и инициирован независимый аудит операций.

14 ноября Владимир Зеленский обсудил проведение аудита в госкомпаниях и кадровые изменения в Кабинете министров Украины с Юлией Свириденко. В частности, он поручил премьер-министру оперативно сообщать ключевым партнерам Украины о результатах аудита и решениях по ним.