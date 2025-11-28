За фігуранта справи "Мідас" Фурсенка внесли майже 100 млн грн застави: ЗМІ дізнались, хто заплатив

За одного з підозрюваних у корупційній справі щодо розкрадань в "Енергоатомі" Ігоря Фурсенка ("Рьошика") внесли заставу у розмірі 95 мільйонів гривень.

Наразі він вже вийшов з СІЗО та перебуває на волі з електронним браслетом, пише "Суспільне" з посилання на коментар його адвоката Петра Бойко.

"Це дійсно правда. На нього покладені обов'язки з'являтися до слідчого, до судді, носити електронний браслет та здати паспорти", — сказав Бойко.

Він не захотів називати тих, хто вніс 95 млн грн застави за Фурсенка, проте це з'ясували журналісти "Схем".

Джерела проєкту у правоохоронних органах повідомили, що заставу за Фурсенка внесли ще 24 листопада, а 25 — його звільнили з-під варти. 95 мільйонів гривень за Фурсенка нібито сплатила приватна компанія "Варус Сінерджі" зі статутним капіталом у 100 тисяч гривень. Основний вид її діяльності — оптова торгівля деревиною. Фірму зареєстрували у Маріуполі у 2019 році, а у 2022-му змінили юридичну адресу на Київ.

Власником цієї фірми, як пишуть "Схеми", є Богдан Фуркевич з Камʼянець-Подільського. У сервісі Getcontact його номер телефону підписаний як "Богдан Рішало Від Андрія", "Богдан Поліція" та "Богдан Воїнкомат Кам'янець". На дзвінки журналістів ні Фуркевич, ні Фурсенко не відповідали.

