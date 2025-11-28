За фигуранта дела "Мидас" Фурсенко внесли почти 100 млн грн залога: СМИ узнали, кто заплатил

За одного из подозреваемых по коррупционному делу о хищениях в "Энергоатоме" Игоря Фурсенко ("Решика") внесли залог в размере 95 миллионов гривен.

Сейчас он уже вышел из СИЗО и находится на свободе с электронным браслетом, пишет "Суспільне" со ссылкой на комментарий его адвоката Петра Бойко.

"Это действительно правда. На него возложены обязанности являться к следователю, к судье, носить электронный браслет и сдать паспорта", — сказал Бойко.

Он не захотел называть тех, кто внес 95 млн грн залога за Фурсенко, однако это выяснили журналисты "Схем".

Источники проекта в правоохранительных органах сообщили, что залог за Фурсенко внесли еще 24 ноября, а 25 — его освободили из-под стражи. 95 миллионов гривен за Фурсенко якобы оплатила частная компания "Варус Синерджи" с уставным капиталом в 100 тысяч гривен. Основной вид ее деятельности — оптовая торговля древесиной. Фирму зарегистрировали в Мариуполе в 2019 году, а в 2022-м сменили юридический адрес на Киев.

Владельцем этой фирмы, как пишут "Схемы", является Богдан Фуркевич из Каменец-Подольского. В сервисе Getcontact его номер телефона подписан как "Богдан Решало От Андрея", "Богдан Полиция" и "Богдан Воинкомат Каменец". На звонки журналистов ни Фуркевич, ни Фурсенко не отвечали.

