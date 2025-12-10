Залоги за фигурантов дела "Мидас" вносила мебельная фирма: в НАБУ проводят проверку

Национальное антикоррупционное бюро проверяет компании и персоналии, которые вносили залоги за фигурантов дела "Мидас". В частности запросы по этому поводу были направлены в государственную службу финансового мониторинга.

Пока там не исследовали законность происхождения средств у физических и юридических лиц. Об этом рассказал директор НАБУ Семен Кривонос на заседании временной следственной комиссии Верховной Рады по операции "Мидас".

Одна из фирм, которая вносила залог, — мебельная фирма "Вангар" с уставным капиталом в 1 000 гривен, которую создали только в мае этого года.

Глава Службы финмониторинга Филипп Пронин также присутствовал на заседании ВСК. Он рассказал, что они продолжают исследовать происхождение средств.

По его словам, до сих пор этого не сделали из-за того, что не могут блокировать транзакции и постепенно получают нужную информацию у банков, через которые вносили залоги.

Кроме того, депутаты спросили о внесении залогов в размере 25 млн грн и 12 млн грн мебельной фирмой "Вангар" с уставным капиталом. На это Пронин дал ответ, что Финмон якобы не видит подозрительных транзакций и только постфактум проверяет происхождение средств.

Нардеп "Голоса" Ярослав Железняк также рассказывает о том, как под залог в 95 млн вышел Игорь Фурсенко, который фигурировал на "пленках Миндича" под прозвищем "Решик". Следствие установило, что он был "бухгалтером бэк-офиса по легализации средств".

Залог в 95 млн грн внесла компания с уставным капиталом 100 тысяч грн.

Железняк со ссылкой на данные налоговой сообщил, что компания ни разу за 6 лет существования не подала отчетность в ГНС.

"То есть у фирмы НОЛЬ доходов. НОЛЬ сотрудников. И тут резко на счету появляется 95 млн грн на залог. Откуда появились деньги — неизвестно. Спросили у Госфинмона, ничего ли их не смутило", — отметил Железняк.

Кроме того, нардеп рассказал, что на заседании ВСК директор НАБУ сообщил, что средства в Высший антикоррупционный банк вносили через государственный банк. В частности, через "Сенс банк".

В ноябре на заседании временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам экономической безопасности относительно операции "Мидас" выяснилось, что адрес регистрации компании для инкассации "Сенс Банка" оказался одинаковым с предприятием "Изумруд" Тимура Миндича.

Ранее стало известно, что представители Госпогранслужбы отказались приходить на заседание ВСК по разоблачению коррупции в энергетике. Пограничники должны были рассказать, каким образом бизнесмен Тимур Миндич быстро выехал из Украины перед обысками НАБУ.

Напомним, что 28 ноября за Игоря Фурсенко ("Решика") внесли за лог в размере 95 миллионов гривен. Залог оплатила частная компания "Варус Синерджи", основной вид деятельности которой — оптовая торговля древесиной. Фирму зарегистрировали в Мариуполе в 2019 году, а в 2022-м изменили юридический адрес на Киев.

19 ноября залог внесли за экс-вице-премьер-министра Алексея Чернышева. Журналисты установили, что наибольшую часть залога — 30 миллионов гривен — оплатил Андрей Процик, вероятно, украинский адвокат. Еще 21,6 миллиона гривен залога внесла женщина, по имени Ирина Николаевна Федорович. Ее точная идентичность пока остается неустановленной