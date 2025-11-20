Чернышов вышел из СИЗО: СМИ установили, кто внес более 51 млн грн залога за подозреваемого

Бывший чиновник Алексей Чернышов покинул следственный изолятор после внесения залога на общую сумму более 51 миллиона гривен. Журналисты выяснили, кто именно покрыл такие большие суммы и какую роль в этом могут иметь украинские адвокаты и бывшие политики.

Как сообщает издание "Схемы", наибольшую часть залога — 30 миллионов гривен — оплатил Андрей Процик, вероятно украинский адвокат. Журналисты пытались связаться с ним, чтобы узнать об источнике средств, но Процик отказался от комментариев, отметив, что ему неудобно общаться, и положил трубку. Данные приложения Getcontact свидетельствуют, что его контакты у разных абонентов сохранены как "Андрей Юрист Вена", "Андрей Оффшор", "Андрей Рейдер" и "Андрей (Испания)", что намекает на возможные международные финансовые связи.

Процик является одним из руководителей юридической фирмы "Процик и партнеры", которая ранее работала под названием "Сольский, Процик и партнеры". Бывший соучредитель фирмы Николай Сольский был народным депутатом 9-го созыва от партии "Слуга народа" и возглавлял Министерство аграрной политики. Кроме этого, известно, что в апреле 2024 года НАБУ сообщило ему о подозрении в причастности к масштабной схеме завладения государственной землей на сотни миллионов гривен, которую он организовал, работая адвокатом.

Еще 21,6 миллиона гривен залога внесла женщина, по имени Ирина Николаевна Федорович. Ее точная идентичность пока остается неустановленной, поскольку в Украине есть десятки лиц с таким именем и отчеством, что затрудняет журналистское расследование.

Журналисты также обратились к адвокатам Чернышова. В частности, Александр Готин сообщил, что ему неизвестно, покинул ли его подзащитный уже СИЗО, а Александр Тананакин отметил, что не может разглашать детали дела. В то же время Тананакин подчеркнул, что, согласно закону, Чернышов должен был бы выйти на свободу, поскольку за него внесли залог.

НАБУ объявило подозрение Чернышеву в незаконном обогащении: что об этом известно

Напомним, что 11 ноября бывшему вице-премьер-министру Украины объявили подозрение в незаконном обогащении. По данным следствия, он и его доверенное лицо получили более 1,2 млн долларов и почти 100 тыс. евро наличными. НАБУ и САП открыли производство по статье 368-5 УК Украины. Следствие зафиксировало, что экс-чиновник посещал так называемую "прачечную" для легализации средств, контролируемую руководителем разоблаченной преступной организации.

На пленках бывшего вице-премьера называют "Че Гевара". Ранее он уже находился под подозрением по делам о злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере. Новый эпизод операции "Мидас" с его участием показал, что часть средств после объявления подозрения получила его жена.

Впоследствии, 14 ноября бывшему чиновнику сообщили о подаче ходатайства об избрании меры пресечения бывшему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышеву в виде содержания под стражей.

Сам же Чернышов в зале суда опроверг свою причастность к преступной организации Миндича и заявил, что с большинством фигурантов дела он лично не знаком.

Также Фокус писал, что 19 ноября за Алексея Чернышова внесли залог в размере 51,6 млн грн. Со ссылкой на свои источники, журналисты пишут, что залог внесли два физических лица