Чернишов вийшов із СІЗО: ЗМІ встановили, хто вніс понад 51 млн грн застави за підозрюваного

Колишній посадовець Олексій Чернишов залишив слідчий ізолятор після внесення застави на загальну суму понад 51 мільйон гривень. Журналісти з’ясували, хто саме покрив такі великі суми і яку роль у цьому можуть мати українські адвокати та колишні політики.

Як повідомляє видання "Схеми", найбільшу частину застави — 30 мільйонів гривень — сплатив Андрій Процик, ймовірно український адвокат. Журналісти намагалися зв’язатися з ним, щоб дізнатися про джерело коштів, але Процик відмовився від коментарів, зазначивши, що йому незручно спілкуватися, і поклав слухавку. Дані додатку Getcontact свідчать, що його контакти у різних абонентів збережені як "Андрій Юрист Відень", "Андрей Оффшор", "Андрей Рейдер" та "Андрій (Іспанія)", що натякає на можливі міжнародні фінансові зв’язки.

Процик є одним із керівників юридичної фірми "Процик та партнери", яка раніше працювала під назвою "Сольський, Процик та партнери". Колишній співзасновник фірми Микола Сольський був народним депутатом 9-го скликання від партії "Слуга Народу" та очолював Міністерство аграрної політики. Окрім цього, відомо, що у квітні 2024 року НАБУ повідомило його про підозру у причетності до масштабної схеми заволодіння державною землею на сотні мільйонів гривень, яку він організував, працюючи адвокатом.

Відео дня

Ще 21,6 мільйона гривень застави внесла жінка, на ім'я Ірина Миколаївна Федорович. Її точна ідентичність наразі залишається невстановленою, оскільки в Україні є десятки осіб із таким ім’ям і по батькові, що ускладнює журналістське розслідування.

Журналісти також звернулися до адвокатів Чернишова. Зокрема, Олександр Готін повідомив, що йому невідомо, чи його підзахисний вже залишив СІЗО, а Олександр Тананакін зазначив, що не може розголошувати деталі справи. Водночас Тананакін підкреслив, що, згідно із законом, Чернишов мав би вийти на свободу, оскільки за нього внесли заставу.

НАБУ оголосило підозру Чернишову у незаконному збагачені: що про це відомо

Нагадаємо, що 11 листопада колишньому віцепрем’єр-міністру України оголосили підозру у незаконному збагаченні. За даними слідства, він та його довірена особа отримали понад 1,2 млн доларів та майже 100 тис. євро готівкою. НАБУ та САП відкрили провадження за статтею 368-5 КК України. Слідство зафіксувало, що експосадовець відвідував так звану "пральню" для легалізації коштів, контрольовану керівником викритої злочинної організації.

На плівках колишнього віцепрем’єра називають "Че Гевара". Раніше він уже перебував під підозрою у справах про зловживання службовим становищем та одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Новий епізод операції "Мідас" за його участю показав, що частину коштів після оголошення підозри отримала його дружина.

Згодом, 14 листопада колишньому посадовцю повідомили про подання клопотання щодо обрання запобіжного заходу колишньому віцепрем’єр-міністру України Олексію Чернишову у вигляді тримання під вартою.

Сам же Чернишов у залі суду спростував свою причетність до злочинної організації Міндіча та заявив, що з більшістю фігурантів справи він особисто не знайомий.

Також Фокус писав, що 19 листопада за Олексія Чернишова внесли заставу в розмірі 51,6 млн грн. З посиланням на свої джерела, журналісти пишуть, що заставу внесли дві фізичні особи.