"Слуги народу" отримували гроші в конвертах в офісі Кісєля, де НАБУ вело прослуховування, — ЗМІ

Інсайдери стверджують, що в офісі народного депутата Юрія Кісєля, де вели прослуховування детективи НАБУ, "слуги народу" отримували тіньові виплати. Розслідування щодо грошей в конвертах нібито почалося з часів, коли директором бюро був Артем Ситник.

Про прослушку у Юрія Кісєля пише 20 грудня "Дзеркало тижня". Журналісти з посиланням на джерела з оточення нардепа розповідають, що в офісі Кісєля у партії "Слуга народу" було "касове вікно".

За інформацією інсайдерів, за два роки прослуховування в офісі нардепа "Слуги народу" Юрія Кісєля детективи Національного антикорупційного бюро зафіксували конфіденційні контакти парламентаря з колишнім першим помічником президента України Сергієм Шефіром і багатьма іншими посадовцями.

Крім того, за словами джерел, мова йде про офіс, де "слуги" отримували свої конверти з грошима.

Журналісти зазначили, що розслідування першої справи про тіньові виплати почалося, коли директором НАБУ був Артем Ситник (з 2015 до 2022 року). У той час про виплати "слугам народу" в конвертах заявляв нині загиблий нардеп Антон Поляков, стверджуючи, що по 5 тисяч доларів виплачують "звичайним" депутатам і по 10-15 тисяч — головам і заступникам голів комітетів. Пізніше колишній нардеп "Слуги народу" Олександр Трухін був визнаний судом винним у пропозиції хабаря правоохоронцю після розслідування НАБУ — за словами журналістів, Трухін був "касиром" партії. Після цього пандемія COVID-19, повномасштабне вторгнення РФ і відсутність у керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури права реєструвати кримінальні провадження проти нардепів без санкції від генерального прокурора загальмували розслідування.

За даними інсайдерів, детективи НАБУ вели прослуховування в офісі Кісєля не в межах операції "Мідас" з викриття корупції в енергетиці, проте воно стосувалося хабарництва у вищих ешелонах влади.

В НАБУ на момент публікації новини не давали офіційних коментарів щодо інформації ЗМІ про "конверти" в офісі Кісєля. Також на матеріал журналістів з приводу нового можливого "бек-офісу", у якому нардепи могли отримувати гроші, не реагував сам Юрій Кісєль.

Нагадаємо, народний депутат від "ЄС" Олексій Гончаренко 12 грудня стверджував, що НАБУ прослуховувало депутата Юрія Кісєля. За даними Гончаренка, Кісєль "дуже занепокоївся", дізнавшись про прослуховування, "як і його близький друг Сергій Шефір", що є співзасновником студії "Квартал 95" і раніше був першим помічником президента України до березня 2024 року.

4 грудня "Детектор Медіа" з посиланням на пресслужбу "Кварталу 95" розповідав, що студія зареєструвала нову компанію без Тимура Міндіча, проте згідно з реєстром Сергій Шефір, який за даними слідства також фігурує на "плівках Міндіча", все ще володіє 54,5% ТОВ "Квартал ЮА".