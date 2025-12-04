Без Міндіча, але з Шефіром: "Квартал 95" зареєстрував нову компанію

Студія "Квартал 95" зареєструвала нову компанію ТОВ "Квартал ЮА", яка відтепер буде виконувати функцію юрособи продашну. Тепер до компанії не має стосунок фігурант справи про корупцію в енергетиці, колишній бізнес-партнер Володимира Зеленського Тимур Міндіч.

До складу засновників компанії увійшли люди, які створювали "Квартал 95" від самого початку, повідомили в компанії. Про це розповідає "Детектор Медіа" з посиланням на пресслужбу "Кварталу 95".

Відтепер весь контент, який вироблятиметься продакшеном "Кварталу 95", офіційно виготовлятиметься компанією "Квартал ЮА", до якої не має стосунок Тимур Міндіч.

Власниками ТОВ "Квартал ЮА", згідно з реєстром, є Сергій Шефір (54,5%), Ірина Пікалова (10,5%), Сергій Казанін (7%), Євген Кошовий (7%), Юрій Крапов (7%), Роман Маров (7%), Олександр Пікалов (7%). Розмір статутного фонду — 1 мільйон гривень.

"Квартал 95" — це велика команда, яка вже понад 20 років професійно займається виробництвом аудіовізуального контенту. Уся наша робота, творчі рішення та управлінські процеси здійснюються виключно командою "Кварталу 95" та не залежать від сторонніх осіб. Санкції, запроваджені проти Тімура Міндіча, стосуються виключно фізичної особи і не пов’язані з діяльністю "Кварталу 95" чи виробництвом контенту. Тімур Міндіч не бере участі в операційній, творчій чи управлінській діяльності "Кварталу 95", і ми не здійснюємо та не плануємо здійснювати з ним жодної спільної роботи. Водночас, відповідно до чинного законодавства України, ми не можемо вчиняти жодних дій щодо відчуження або перерозподілу його частки у ТОВ "Квартал 95". Тому ТОВ "Квартал 95" продовжує існувати відповідно до законодавства України", — зазначили у пресслужбі.

У той же час Сергій Шефір, який володіє більшою часткою нової юридичної особи студії "Квартал 95" також є фігурантом плівок Міндіча.

На одному з епізодів, озвучених в суді прокурором САП, чутно, що Тімур Міндіч та Сергій Шефір нібито обговорюють, як зібрати гроші на заставу за ексвіцепрем’єра Олексія Чернишова.

"Йде розмова з особою, яка позначена "Шефір Сергій Нахманович", — заявив прокурор.

Реакція студії "Квартал 95" на скандал

Нагадаємо, 12 листопада, за 2 дні після оприлюднення плівок Міндіча студія "Квартал 95" випустила офіційну заяву, де закликали не згадувати назву бренда "у спекулятивних чи політизованих контекстах". Також вони не згадали ім'я Тимура Міндіча напряму. Натомість його називають "одним із співвласників Студії "Квартал 95", який опинився у центрі уваги".

На тлі скандалу українські співачки KOLA, Надя Дорофєєва та хор "Гомін" уже скасували свої виступи в новому випуску "Кварталу 95", зйомки якого мають відбутися 6 та 7 грудня.

У відповідь "Квартал" заявив, що на концерті "ви зможете побачити наше ставлення до того, що відбувається і почути нашу позицію. Крім того там знову зазначили, що не мають дотичності до жодних бізнесів їхніх акціонерів чи політичних процесів.

Водночас артистка проєктів "Жіночий квартал" та "Єдиний квартал" Ірина Сопонару припустила можливість закриття "Кварталу". За її словами, попри відсутність, на її думку, критичних причин для припинення роботи студії, вона розуміє природний цикл життя будь-якого шоу.