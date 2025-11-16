На тлі "Міндічгейту": співачки KOLA, Дорофєєва та хор "Гомін" скасували виступи в "Кварталі" (фото)

Українські співачки KOLA та Надя Дорофєєва скасували свої виступи в новому випуску "Кварталу 95", зйомки якого мали відбутися 6 та 7 грудня. Відмови співачок сталися на тлі причетності співвласника студії Тімура Міндіча до корупційного скандалу.

Першою про скасований виступ повідомила українська співачка KOLA. Про власне рішення вона повідомила у своєму Instagram.

"Увага! Мого виступу на Вечірньому Кварталі 6 та 7 грудня не буде! Добраніч", — написала співачка.

Співачка KOLA скасувала свої виступи в "Єдиному Кварталі" Фото: Скриншот

Згодом запланований виступ на зйомках нового випуску "Єдиного кварталу" повідомив фанклуб співачки Надії Дорофєєвої. Відповідне звернення вони розмістили в соцмережах.

"DODOFAMILY, хочемо повідомити вас, що запланований виступ Наді на "Кварталі" 06.12 у Києві скасовано", — йдеться в повідомленні фанклубу в Telegram.

Співачка Надя Дорофєєва також скасувала свій виступ Фото: Скриншот

Сама співачка цю інформацію не підтверджувала через власні соцмережі. Також львівський хор "Гомін" повідомив, що не братиме участь в зйомках нового випуску "Єдиного кварталу".

Відео дня

Раніше Фокус повідомляв, що Міндіч може залишитися власником "Кварталу 95". Адвокат Ярослав Куц вважає, що може з'явитися, наприклад, договір позики, де підозрюваний бізнесмен буде боржником перед кимось, а корпоративні права стануть заставою.

Згодом стало відомо про те, якою була реакція "Квартал 95" щодо співвласника Тимура Міндіча. Там повідомили, що бізнесмен має юридичний зв’язок зі студією, але "не бере участі в її діяльності й не впливає на контент або рішення команди".