Міндіч може залишитися власником "Кварталу 95": як студія буде працювати далі (відео)

Бізнесмен Тимур Міндіч, якого підозрюють в організації корупційної схеми у сфері енергетики та який потрапив під санкції, може залишитися власником "Кварталу 95".

Про це в ефірі КИЇВ24 розповів адвокат Ярослав Куц. Він пояснив, як студія буде працювати далі.

Міндіч і "Квартал 95"

Куц зазначив, що Міндіч потрапив під санкції, тож усі заборони висвітилися в держреєстрах. Разом з цим, експерт не виключив, що може з'явитися, наприклад, договір позики, де підозрюваний буде боржником перед кимось, а корпоративні права стануть заставою.

"І пройде якийсь судовий розгляд, за наслідком якого в інтересах позикодавця з Міндіча будуть стягнуті саме ці корпоративні права. Все може бути. Можуть бути різні комбінації, повірте, їх може бути тисячі. Це буде залежати від роботи їхніх адвокатів, що вони будуть радити", — сказав Куц.

Відео дня

Адвокат додав, що на тлі "Міндіч-гейту" студія "Квартал 95" уже точно не виглядає "діамантом на короні", за який будуть активно боротися.

Втім, не виключено, що ситуація розвиватиметься за сценарієм медіагрупи "1+1", де засновниками формально залишалися Коломойський і Медведчук, але канал і надалі працював у медіаполі.

Реакція "Кварталу"

12 листопада студія "Квартал 95" прокоментувала ймовірну причетність Міндіча, який є її співвласником, до справи про масштабну корупцію в енергетиці. Гумористи наголосили, що бізнесмен має юридичний зв’язок зі студією, але "не бере участі в її діяльності й не впливає на контент або рішення команди".

"Квартал 95" — це не одна людина, а бренд і велика команда, яка існує вже понад 20 років і весь цей час займається виключно виробництвом аудіо-візуального контенту. У різний час поруч із нами були різні люди — актори, продюсери, автори, спеціалісти з різних напрямів", — наголосили в заяві "Квартал 95".

Нагадаємо, Тимур Міндіч виїхав з України на віп-таксі 10 листопада за кілька годин до обшуків.

Також Фокус писав, що Володимир Зеленський чекає на висновки фахівців, і за результатами оцінки планує ухвалити рішення щодо припинення громадянства Міндіча.