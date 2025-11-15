Миндич может остаться владельцем "Квартала 95": как студия будет работать дальше (видео)

Бизнесмен Тимур Миндич, которого подозревают в организации коррупционной схемы в сфере энергетики и который попал под санкции, может остаться владельцем "Квартала 95".

Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал адвокат Ярослав Куц. Он объяснил, как студия будет работать дальше.

Миндич и "Квартал 95"

Куц отметил, что Миндич попал под санкции, поэтому все запреты высветились в госреестрах. Вместе с этим, эксперт не исключил, что может появиться, например, договор займа, где подозреваемый будет должником перед кем-то, а корпоративные права станут залогом.

"И пройдет какое-то судебное разбирательство, по результатам которого в интересах заимодателя с Миндича будут взысканы именно эти корпоративные права. Все может быть. Могут быть разные комбинации, поверьте, их может быть тысячи. Это будет зависеть от работы их адвокатов, что они будут советовать", — сказал Куц.

Адвокат добавил, что на фоне "Миндич-гейта" студия "Квартал 95" уже точно не выглядит "бриллиантом на короне", за который будут активно бороться.

Впрочем, не исключено, что ситуация будет развиваться по сценарию медиагруппы "1+1", где учредителями формально оставались Коломойский и Медведчук, но канал и в дальнейшем работал в медиаполе.

Реакция "Квартала"

12 ноября студия "Квартал 95" прокомментировала вероятную причастность Миндича, который является ее совладельцем, к делу о масштабной коррупции в энергетике. Юмористы отметили, что бизнесмен имеет юридическую связь со студией, но "не участвует в ее деятельности и не влияет на контент или решения команды".

"Квартал 95" — это не один человек, а бренд и большая команда, которая существует уже более 20 лет и все это время занимается исключительно производством аудио-визуального контента. В разное время рядом с нами были разные люди — актеры, продюсеры, авторы, специалисты по разным направлениям", — отметили в заявлении "Квартал 95".

Напомним, Тимур Миндич выехал из Украины на вип-такси 10 ноября за несколько часов до обысков.

Также Фокус писал, что Владимир Зеленский ждет выводов специалистов, и по результатам оценки планирует принять решение о прекращении гражданства Миндича.