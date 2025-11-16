На фоне "Миндичгейта": певицы KOLA, Дорофеева и хор "Гомін" отменили выступления в "Квартале" (фото)

Украинские певицы KOLA и Надя Дорофеева отменили свои выступления в новом выпуске "Квартала 95", съемки которого должны были состояться 6 и 7 декабря. Отказы певиц произошел на фоне причастности совладельца студии Тимура Миндича к коррупционному скандалу.

Первой об отмененном выступлении сообщила украинская певица KOLA. О собственном решении она сообщила в своем Instagram.

"Внимание! Моего выступления на Вечернем Квартале 6 и 7 декабря не будет! Спокойной ночи", — написала певица.

Певица KOLA отменила свои выступления в "Едином Квартале" Фото: Скриншот

Впоследствии запланированное выступление на съемках нового выпуска "Единого квартала" сообщил фанклуб певицы Надежды Дорофеевой. Соответствующее обращение они разместили в соцсетях.

"DODOFAMILY, хотим сообщить вам, что запланированное выступление Нади на "Квартале" 06.12 в Киеве отменено", — говорится в сообщении фанклуба в Telegram.

Певица Надя Дорофеева также отменила свое выступление Фото: Скриншот

Сама певица эту информацию не подтверждала через собственные соцсети. Также львовский хор "Гомін" сообщил, что не будет участвовать в съемках нового выпуска "Единого квартала".

Ранее Фокус сообщал, что Миндич может остаться владельцем "Квартала 95". Адвокат Ярослав Куц считает, что может появиться, например, договор займа, где подозреваемый бизнесмен будет должником перед кем-то, а корпоративные права станут залогом.

Впоследствии стало известно о том, какой была реакция "Квартал 95" относительно совладельца Тимура Миндича. Там сообщили, что бизнесмен имеет юридическую связь со студией, но "не участвует в ее деятельности и не влияет на контент или решения команды".