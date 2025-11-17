"Квартал" відреагував на відмову артистів виступати на їхньому концерті: "Хочемо звернутися до всіх прямо"
Гумористи "Кварталу" відповіли на скандал навколо артистів, яких вони запросили виступати на новорічний концерт на фоні новин про ймовірну причетність їхнього співвласника Тимура Міндіча до корупційної схеми у сфері енергетики.
Вони пообіцяли, що на концерті "ви зможете побачити наше ставлення до того, що відбувається і почути нашу позицію. Ми говоримо мовою творчості та чесного гумору — це наша сила".
У "Кварталі" відреагували на скандал
Ба більше, імена всіх артистів з афіші прибрали, бо "не хочуть наражати їх на зайвий тиск".
"Ми хочемо звернутися до всіх прямо. "Квартал 95" — це не просто проєкт. Це команда, яка понад 20 років створює гумор, підтримує моральний дух країни, працює в найскладніші часи й залишається поруч із глядачем, коли це важливо найбільше. Ми — сотні людей, не одна особа і не один інформаційний привід. Ми не дозволимо втягувати себе в політичні ігри або маніпуляції", — зазначили коміки.
Вони додали, що не мають дотичності до жодних бізнесів їхніх акціонерів чи політичних процесів. А те, що відбувається зараз, — не має прямого стосунку ні до їхньої роботи, ні до їхньої творчості.
Українські співачки KOLA, Надя Дорофєєва та хор "Гомін" уже скасували свої виступи в новому випуску "Кварталу 95", зйомки якого мають відбутися 6 та 7 грудня. Інші поки мовчать.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Тимур Міндіч може залишитися власником "Кварталу 95". Адвокат Ярослав Куц вважає, що може з'явитися, наприклад, договір позики, де підозрюваний виступить боржником перед кимось, а корпоративні права стануть заставою.
- Бізнесмен виїхав з України на віп-таксі 10 листопада за кілька годин до обшуків у нього.
Також ми писали, якою була реакція "Квартал 95" щодо співвласника Тимура Міндіча. Вони повідомили, що бізнесмен має юридичний зв’язок зі студією, але "не бере участі в її діяльності й не впливає на контент або рішення команди".