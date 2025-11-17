"Квартал" отреагировал на отказ артистов выступать на их концерте: "Хотим обратиться ко всем прямо"

Юмористы "Квартала" ответили на скандал вокруг артистов, которых они пригласили выступать на новогодний концерт на фоне новостей о вероятной причастности их совладельца Тимура Миндича к коррупционной схеме в сфере энергетики.

Они пообещали, что на концерте "вы сможете увидеть наше отношение к происходящему и услышать нашу позицию. Мы говорим на языке творчества и честного юмора — это наша сила".

В "Квартале" отреагировали на скандал

Более того, имена всех артистов из афиши убрали, потому что "не хотят подвергать их излишнему давлению".

"Мы хотим обратиться ко всем прямо. "Квартал 95" — это не просто проект. Это команда, которая более 20 лет создает юмор, поддерживает моральный дух страны, работает в самые сложные времена и остается рядом со зрителем, когда это важно больше всего. Мы — сотни людей, не один человек и не один информационный повод. Мы не позволим втягивать себя в политические игры или манипуляции", — отметили комики.

Они добавили, что не имеют отношения ни к каким бизнесам их акционеров или политическим процессам. А то, что происходит сейчас, — не имеет прямого отношения ни к их работе, ни к их творчеству.

Новая афиша новогоднего концерта "Квартала" Фото: Facebook

Украинские певицы KOLA, Надя Дорофеева и хор "Гомон" уже отменили свои выступления в новом выпуске "Квартала 95", съемки которого должны состояться 6 и 7 декабря. Другие пока молчат.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Тимур Миндич может остаться владельцем "Квартала 95". Адвокат Ярослав Куц считает, что может появиться, например, договор займа, где подозреваемый выступит должником перед кем-то, а корпоративные права станут залогом.

Бизнесмен выехал из Украины на вип-такси 10 ноября за несколько часов до обысков у него.

Также мы писали, какой была реакция "Квартал 95" относительно совладельца Тимура Миндича. Они сообщили, что бизнесмен имеет юридическую связь со студией, но "не участвует в ее деятельности и не влияет на контент или решения команды".