Дітище Міндича: зірка "Кварталу 95" заговорила про закриття шоу

Ірина Сопонару, артистка проєктів "Жіночий квартал" та "Єдиний квартал", стала першою серед колег по студії, хто відкрито заговорив про можливе закриття "Кварталу".

На фоні корупційного розслідування навколо співзасновника компанії Тімура Міндіча акторка Ірина Сопонару зізналась, що не виключає жодного сценарію розвитку подій.

Під час бесіди з відомим стилістом Іваном Морозовим артистка поділилася своїми міркуваннями. Сопонару зауважила, що, попри відсутність, на її погляд, критичних причин для припинення роботи студії, вона розуміє природний цикл життя будь-якого шоу.

Критичних причин немає

"Звісно, все можливо. Мені здається, не сталося нічого настільки серйозного, аби припиняти існування "Кварталу". Проте час не стоїть на місці, і кожен проєкт має свій природний фінал. Сподіваюся, що це станеться ще не скоро", — висловилася вона.

Акторка також зазначила, що у випадку завершення шоу вона розглядає можливість професійної переорієнтації. Серед варіантів нової роботи вона називає навчання на перукарку або психолога.

Тімур Міндіч та "Квартал 95"

Студія "Квартал 95" повідомила про зміну концепції грудневих виступів і виключила з програми Надю Дорофєєву, Ірину Білик, MONATIK, хор "Гомін", KOLA та інших виконавців. Таке рішення прийняли після початку масштабного антикорупційного розслідування щодо Тімура Міндіча.

Представники компанії запевнили, що робота продовжується, а студія "говоритиме мовою чесного гумору", але не дозволить використовувати себе в політичних маніпуляціях.

Офіційна заява

В офіційній заяві вони зазначили, що Міндіч пов'язаний зі студією лише юридично, але не бере участі у творчих процесах та не впливає на рішення колективу. Студія наголосила на продовженні роботи в Україні, створенні нових проєктів та підтримці українських захисників.

Коментарі під офіційною публікацією були закриті, ймовірно, для уникнення негативних реакцій.

