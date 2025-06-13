"Гумор піддається цензурі": Сопонару пояснила, чому "Квартал 95" більше не жартує про ТЦК

Гумористка та акторка Ірина Сопонару зізналась, що після грандіозного скандалу через мініатюру з військовими автори проєкту більш прискіпливо вивчають матеріал. Так вони намагаються уникнути негативної реакції від аудиторії.

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У розмові з ведучою Машею Єфросиніною зірка зазначила, що наразі жарти більше редагують та попередньо обговорюють їхню доречність. Зрештою, команда ухвалює рішення — прибирати чи залишати мініатюри у номері.

Коміків лишають зубів

"З іншого боку, мене дуже засмучує, що гумор піддається такій цензурі, бо гумор перестає бути таким гострим. Колись "Квартал" за це дуже цінували, бо вони дозволяли собі жартувати гостро. Це була така сатира на сьогодення. Цих коміків зараз наче лишають зубів — вони не можуть так цапнути смішно. Тим паче коли ми жартуємо, то беремо якісь вади суспільства. Це є, це не те, що хтось придумує. Чому про це не можна говорити? Ти навпаки привертаєш до цього увагу", — каже Сопонару.

За її словами, неможливо проаналізувати всі точки зору і завжди хтось буде ображеним. Наприклад, у великодньому випуску "Єдиного кварталу" від 05.05.2024 р. актори розігрували сценку про любовні пристрасті в ТЦК й одягнули військову форму. За це їх розкритикували глядачі.

Ірина Сопонару в гостях у Маші Єфросиніної Фото: YouTube

"Трошки не погоджуюся з цією претензією. ТЦК носять військову форму, якби вони носили іншу форму, ми б теж одягнули іншу форму, тому ця претензія дивна. Можливо, слід було б придумати для ТЦК особливу форму, щоб відразу було видно, хто перед тобою? Тоді б не було такого конфлікту", — додала Ірина.

Більше про ТЦК не жартують

На уточнювальне питання від Маші Єфросиніної про те, чи не стала військова тематика табу після цієї історії, героїня випуску заперечила, однак зауважила, що з останніх випусків "не пам’ятає нічого такого".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, Маша Єфросиніна звинуватила Ольгу Фреймут у брехні. Ведуча зізналася, що вважає Ольгу неординарною, талановитою і магнетичною особистістю, яка могла стати зіркою національного масштабу, але не склалося.