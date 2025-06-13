"Юмор подвергается цензуре": Сопонару объяснила, почему "Квартал 95" больше не шутит о ТЦК

Юмористка и актриса Ирина Сопонару призналась, что после грандиозного скандала из-за миниатюры с военными авторы проекта более тщательно изучают материал. Таким образом они пытаются избежать негативной реакции от аудитории.

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В разговоре с ведущей Машей Ефросининой звезда отметила, что сейчас шутки больше редактируют и предварительно обсуждают их уместность. В конце концов, команда принимает решение — убирать или оставлять миниатюры в номере.

Комиков лишают зубов

"С другой стороны, меня очень расстраивает, что юмор подвергается такой цензуре, потому что юмор перестает быть таким острым. Когда-то "Квартал" за это очень ценили, потому что они позволяли себе шутить остро. Это была такая сатира на настоящее. Этих комиков сейчас как будто лишают зубов — они не могут так цапнуть смешно. Тем более когда мы шутим, то берем какие-то недостатки общества. Это есть, это не то, что кто-то придумывает. Почему об этом нельзя говорить? Ты наоборот привлекаешь к этому внимание", — говорит Сопонару.

По ее словам, невозможно проанализировать все точки зрения и всегда кто-то будет обиженным. Например, в пасхальном выпуске "Единого квартала" от 05.05.2024 г. актеры разыгрывали сценку о любовных страстях в ТЦК и надела военную форму. За это их раскритиковали зрители.

Ирина Сопонару в гостях у Маши Ефросининой Фото: YouTube

"Немножко не согласен с этой претензией. ТЦК носят военную форму, если бы они носили другую форму, мы бы тоже одели другую форму, поэтому эта претензия странная. Возможно, следовало бы придумать для ТЦК особую форму, чтобы сразу было видно, кто перед тобой? Тогда бы не было такого конфликта", — добавила Ирина.

Больше о ТЦК не шутят

На уточняющий вопрос от Маши Ефросининой о том, не стала ли военная тематика табу после этой истории, героиня выпуска возразила, однако отметила, что из последних выпусков "не помнит ничего такого".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, Маша Ефросинина обвинила Ольгу Фреймут во лжи. Ведущая призналась, что считает Ольгу неординарной, талантливой и магнетической личностью, которая могла стать звездой национального масштаба, но не сложилось.