Детище Миндича: звезда "Квартала 95" заговорила о закрытии шоу

Ирина Сопонару, артистка проектов "Женский квартал" и "Единый квартал", стала первой среди коллег по студии, кто открыто заговорил о возможном закрытии "Квартала".

На фоне коррупционного расследования вокруг соучредителя компании Тимура Миндича актриса Ирина Сопонару призналась, что не исключает ни одного сценария развития событий.

Во время беседы с известным стилистом Иваном Морозовым артистка поделилась своими соображениями. Сопонару отметила, что, несмотря на отсутствие, на ее взгляд, критических причин для прекращения работы студии, она понимает естественный цикл жизни любого шоу.

Критических причин нет

"Конечно, все возможно. Мне кажется, не произошло ничего настолько серьезного, чтобы прекращать существование "Квартала". Однако время не стоит на месте, и каждый проект имеет свой естественный финал. Надеюсь, что это произойдет еще не скоро", — высказалась она.

Актриса также отметила, что в случае завершения шоу она рассматривает возможность профессиональной переориентации. Среди вариантов новой работы она называет обучение на парикмахера или психолога.

Тимур Миндич и "Квартал 95"

Студия "Квартал 95" сообщила об изменении концепции декабрьских выступлений и исключила из программы Надю Дорофееву, Ирину Билык, MONATIK, хор "Гомон", KOLA и других исполнителей. Такое решение приняли после начала масштабного антикоррупционного расследования в отношении Тимура Миндича.

Представители компании заверили, что работа продолжается, а студия "будет говорить на языке честного юмора", но не позволит использовать себя в политических манипуляциях.

Официальное заявление

В официальном заявлении они отметили, что Миндич связан со студией только юридически, но не участвует в творческих процессах и не влияет на решения коллектива. Студия отметила продолжение работы в Украине, создание новых проектов и поддержку украинских защитников.

Комментарии под официальной публикацией были закрыты, вероятно, во избежание негативных реакций.

