Без Миндича, но с Шефиром: "Квартал 95" зарегистрировал новую компанию

Студия "Квартал 95" зарегистрировала новую компанию ООО "Квартал ЮА", которая отныне будет выполнять функцию юрлица продашну. Теперь к компании не имеет отношения фигурант дела о коррупции в энергетике, бывший бизнес-партнер Владимира Зеленского Тимур Миндич.

В состав учредителей компании вошли люди, которые создавали "Квартал 95" с самого начала, сообщили в компании. Об этом рассказывает "Детектор Медиа" со ссылкой на пресс-службу "Квартала 95".

Отныне весь контент, который будет производиться продакшеном "Квартала 95", официально будет производиться компанией "Квартал ЮА", к которой не имеет отношения Тимур Миндич.

Владельцами ООО "Квартал ЮА", согласно реестру, являются Сергей Шефир (54,5%), Ирина Пикалова (10,5%), Сергей Казанин (7%), Евгений Кошевой (7%), Юрий Крапов (7%), Роман Маров (7%), Александр Пикалов (7%). Размер уставного фонда — 1 миллион гривен.

"Квартал 95" — это большая команда, которая уже более 20 лет профессионально занимается производством аудиовизуального контента. Вся наша работа, творческие решения и управленческие процессы осуществляются исключительно командой "Квартала 95" и не зависят от посторонних лиц. Санкции, введенные против Тимура Миндича, касаются исключительно физического лица и не связаны с деятельностью "Квартала 95" или производством контента. Тимур Миндич не участвует в операционной, творческой или управленческой деятельности "Квартала 95", и мы не осуществляем и не планируем осуществлять с ним никакой совместной работы. В то же время, в соответствии с действующим законодательством Украины, мы не можем совершать никаких действий по отчуждению или перераспределению его доли в ООО "Квартал 95". Поэтому ООО "Квартал 95" продолжает существовать в соответствии с законодательством Украины", — отметили в пресс-службе.

В то же время Сергей Шефир, который владеет большей долей нового юридического лица студии "Квартал 95" также является фигурантом пленок Миндича.

На одном из эпизодов, озвученных в суде прокурором САП, слышно, что Тимур Миндич и Сергей Шефир якобы обсуждают, как собрать деньги на залог за экс-вице-премьера Алексея Чернышева.

"Идет разговор с лицом, которое обозначено "Шефир Сергей Нахманович", — заявил прокурор.

Реакция студии "Квартал 95" на скандал

Напомним, 12 ноября, через 2 дня после обнародования пленок Миндича студия "Квартал 95" выпустила официальное заявление, где призвали не упоминать название бренда "в спекулятивных или политизированных контекстах". Также они не упомянули имя Тимура Миндича напрямую. Зато его называют "одним из совладельцев Студии "Квартал 95", который оказался в центре внимания".

На фоне скандала украинские певицы KOLA, Надя Дорофеева и хор "Гомон" уже отменили свои выступления в новом выпуске "Квартала 95", съемки которого должны состояться 6 и 7 декабря.

В ответ "Квартал" заявил, что на концерте "вы сможете увидеть наше отношение к происходящему и услышать нашу позицию. Кроме того там снова отметили, что не имеют отношения ни к каким бизнесам их акционеров или политическим процессам.

При этом артистка проектов "Женский квартал" и "Единый квартал" Ирина Сопонару допустила возможность закрытия "Квартала". По ее словам, несмотря на отсутствие, по ее мнению, критических причин для прекращения работы студии, она понимает естественный цикл жизни любого шоу.