НАБУ вручило підозри чотирьом депутатам зі "Слуги народу", — ЗМІ

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура вручили підозри депутатам із фракції "Слуга народу", яких підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за "потрібні" голосування у Верховній Раді.

Начебто йдеться про Євгена Пивоварова, Юрія Кісєля та Ігоря Негулевського, повідомляє ZN.ua з посиланням на джерела в правоохоронних органах і фракції "Слуга народу". Крім того, УП повідомляє, що підозри отримала ще одна депутатка від "Слуги народу" Ольга Савченко, хоча "Дзеркало тижня" говорить про трьох підозрюваних.

Підозри висунуто за ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Також вказані статті 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) і 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Юрій Корявченков ("Юзик") встиг виїхати з України. Джерела "Української правди" у фракції заперечують цю інформацію. За їхніми даними, Корявченкову не оголошували підозру. Раніше НАБУ спростовували інформацію про обшуки в нього.

Про прослуховування в офісі Юрія Кісєля ZN.ua повідомило ще 11 грудня. Уже 20 грудня з'явилася інформація, що за два роки прослуховування Киселя детективи Національного антикорупційного бюро зафіксували конфіденційні контакти парламентарія з колишнім першим помічником президента України Сергієм Шефіром і багатьма іншими посадовцями.

Крім того, за словами джерел, ідеться про офіс, де "слуги" отримували свої конверти з грошима. Джерела "Дзеркала тижня" повідомляли, що НАБУ і САП вийшли на "касове вікно", депутатам "дякували" за правильне голосування. Йшлося про суми від $5 тисяч пересічним нардепам, і до $10-15 тисяч — головам і заступникам голів комітетів.

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що роздачу грошей депутатам називали "квитки на футбол". У відео, яке він записав, парламентарій припустив, що віддуватися за всіх будуть десь п'ять депутатів із транспортного комітету Ради.

Він спростував зв'язок цього розслідування з операцією "Мідас", заявивши, що це зовсім інша історія.

У НАБУ інформацію журналістів поки що офіційно не коментували та імена тих, кому вручали підозри і чи вручали їх узагалі, не коментували. Також поки мовчать і сторінки "Слуги народу" в соцмережах. У Telegram-каналі з останніх публікацій — тільки пости президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, НАБУ провело операцію під прикриттям, під час якої викрили організовану злочинну групу за участю чинних народних депутатів, яким платили за правильне голосування.