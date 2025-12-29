Депутат от "Слуги народа" Михаил Лаба получил подозрение от НАБУ, — СМИ

Пятый народный депутат из фракции "Слуга народа" Михаил Лаба получил подозрение от Национального антикоррупционного бюро.

Ему вменяют системное извлечении неправомерной выгоды за голосование в Верховной Раде Украины, сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Лаба – член комитета Верховной Рады по вопросам бюджета. Он прошел в парламент по избирательному округу №70 в Закарпатской области. На момент написания материала на своей странице в Facebook депутат не подтвердил и не прокомментировал вручение ему подозрения.

Ранее НАБУ вручило подозрения еще четырем "слугам": Евгению Пивоварову, Игорю Негулевскому, Юрию Киселю и Ольге Савченко. Все подозреваются в получении неправомерной выгоды за "нужные" голосования в Верховной Раде.

На прошлой неделе НАБУ и САП по результатам операции под прикрытием разоблачили организованную преступную группу, в состав которой входили действующие народные депутаты Украины. По данным следствия, участники группы на систематической основе извлекали неправомерную выгоду за голосование в парламенте.

Когда детективы НАБУ пришли в правительственный квартал, то не сразу попали в комитеты, поскольку их задержали сотрудники Управления государственной охраны.

В СМИ сообщалось, что в поле зрения НАБУ попал и Юрий Корявченков ("Юзик"), который якобы уехал из Украины. Однако правоохранители опровергли информацию об обысках у него. В свою очередь нардеп Ярослав Железняк пошутил, что Корявченков зря поехал.

Напомним, Алексей Гончаренко 12 декабря утверждал, что НАБУ прослушивало депутата Юрия Киселя. По данным Гончаренко, Кисель "очень забеспокоился", узнав о прослушивании, "как и его близкий друг Сергей Шефир", который является соучредителем студии "Квартал 95" и ранее был первым помощником президента Украины до марта 2024 года.