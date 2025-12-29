Депутат від "Слуги народу" Михайло Лаба отримав підозру від НАБУ, — ЗМІ

П'ятий народний депутат із фракції "Слуга народу" Михайло Лаба отримав підозру від Національного антикорупційного бюро.

Йому закидають системне отримання неправомірної вигоди за голосування у Верховній Раді України, повідомляє "Дзеркало тижня" з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Лаба — член комітету Верховної Ради з питань бюджету. Він пройшов до парламенту за виборчим округом №70 у Закарпатській області. На момент написання матеріалу на своїй сторінці у Facebook депутат не підтвердив і не прокоментував вручення йому підозри.

Раніше НАБУ вручило підозри ще чотирьом "слугам": Євгену Пивоварову, Ігорю Негулевському, Юрію Киселю та Ользі Савченко. Усі підозрюються в отриманні неправомірної вигоди за "потрібні" голосування у Верховній Раді.

Відео дня

Минулого тижня НАБУ і САП за результатами операції під прикриттям викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України. За даними слідства, учасники групи на систематичній основі отримували неправомірну вигоду за голосування в парламенті.

Коли детективи НАБУ прийшли до урядового кварталу, то не одразу потрапили до комітетів, оскільки їх затримали співробітники Управління державної охорони.

У ЗМІ повідомлялося, що в поле зору НАБУ потрапив і Юрій Корявченков ("Юзик"), який нібито виїхав з України. Однак правоохоронці спростували інформацію про обшуки у нього. Зі свого боку нардеп Ярослав Железняк пожартував, що Корявченков даремно поїхав.

Нагадаємо, Олексій Гончаренко 12 грудня стверджував, що НАБУ прослуховувало депутата Юрія Киселя. За даними Гончаренка, Кисіль "дуже занепокоївся", дізнавшись про прослуховування, "як і його близький друг Сергій Шефір", який є співзасновником студії "Квартал 95" і раніше був першим помічником президента України до березня 2024 року.