Кожен десятий нардеп чинного скликання: скільки підозр було вручено за 10 років роботи НАБУ і САП

За 10 років роботи антикорупційних органів в Україні підозри отримали 79 чинних та колишніх народних депутатів. Більшість з них — нардепи нинішнього, IX скликання Верховної Ради.

Перше кримінальне провадження було зареєстроване за заявами, які були подані в кінці 2021-го року. Тоді генеральною прокуроркою України була Ірина Венедіктова. Про це розповів керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко в інтервʼю "Укрінформу".

У різні періоди відомості до ЄРДР щодо народних депутатів вносили генпрокурор Андрій Костін та чинний генпрокурор Руслан Кравченко.

Він нагадав, що пʼять підозр було вручено нардепам наприкінці 2025-го року. Вони стали наступним етапом розслідування щодо корупції в парламенті.

Справа Юлії Тимошенко

За словами Клименка, у листопаді 2025 року САП почали розслідувати справу Тимошенко, адже зʼявилася інформація про спроби у Верховній Раді перекупити народних депутатів з тим, щоб вони вийшли з фракції "Слуга народу" або голосували не так, як хоче монобільшість.

Зокрема, в медійному просторі зʼявлялися повідомлення про те, що СБУ провела розмови з депутатами, які намагалися запропонувати іншим вихід з фракції або інші речі, аби зашкодити роботі парламенту.

Також ця інформація надходила до антикорупційних органів в рамках інших кримінальних проваджень.

Кримінальне провадження щодо Юлії Тимошенко було відкрите 27 листопада, у день її народження. Однак керівник САП заявив, що це не було навмисним.

Спроби підкупу депутатів

Клименко розповів, що після початку повномасштабного вторгнення виплати депутатам "у конвертах" на певний час припинилися. Однак після отримання інформації про їх поновлення антикорупційні органи відновили активну роботу в цьому напрямку.

"Потім вони поновилися і депутати отримували по 1-2 тисячі доларів на місяць за голосування в парламенті за визначені законопроєкти. Потім виплати зросли до 5 тисяч доларів. Могли накладатися і штрафні санкції. Тоді "зарплата" зменшувалася до 3 тисяч доларів", — зазначив Клименко.

За його словами, до повномасштабної війни сума виплати за голосування могли сягати навіть 20 тисяч доларів.

Нагадаємо, Юлію Тимошенко підозрюють у пропозиції хабара народним депутатам. 13 січня НАБУ провело обшук в офісі партії "Батьківщина".

Сама політикиня заявила, що обшук тривав 12 годин, і спростувала всі звинувачення проти себе, назвавши справу проти неї політичним переслідуванням.

Вона також планує оскаржити рішення суду про заставу в понад 33 млн гривень.