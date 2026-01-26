Каждый десятый нардеп действующего созыва: сколько подозрений было вручено за 10 лет работы НАБУ и САП

За 10 лет работы антикоррупционных органов в Украине подозрения получили 79 действующих и бывших народных депутатов. Большинство из них — нардепы нынешнего, IX созыва Верховной Рады.

Первое уголовное производство было зарегистрировано по заявлениям, которые были поданы в конце 2021-го года. Тогда генеральным прокурором Украины была Ирина Венедиктова. Об этом рассказал руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко в интервью "Укринформу".

В разные периоды сведения в ЕРДР в отношении народных депутатов вносили генпрокурор Андрей Костин и действующий генпрокурор Руслан Кравченко.

Он напомнил, что пять подозрений были вручены нардепам в конце 2025-го года. Они стали следующим этапом расследования о коррупции в парламенте.

Дело Юлии Тимошенко

По словам Клименко, в ноябре 2025 года САП начали расследовать дело Тимошенко, ведь появилась информация о попытках в Верховной Раде перекупить народных депутатов с тем, чтобы они вышли из фракции "Слуга народа" или голосовали не так, как хочет монобольшинство.

В частности, в медийном пространстве появлялись сообщения о том, что СБУ провела беседы с депутатами, которые пытались предложить другим выход из фракции или другие вещи, чтобы навредить работе парламента.

Также эта информация поступала в антикоррупционные органы в рамках других уголовных производств.

Уголовное производство в отношении Юлии Тимошенко было открыто 27 ноября, в день ее рождения. Однако руководитель САП заявил, что это не было преднамеренным.

Попытки подкупа депутатов

Клименко рассказал, что после начала полномасштабного вторжения выплаты депутатам "в конвертах" на некоторое время прекратились. Однако после получения информации об их возобновлении антикоррупционные органы возобновили активную работу в этом направлении.

"Потом они возобновились и депутаты получали по 1-2 тысячи долларов в месяц за голосование в парламенте за определенные законопроекты. Затем выплаты выросли до 5 тысяч долларов. Могли накладываться и штрафные санкции. Тогда "зарплата" уменьшалась до 3 тысяч долларов", — отметил Клименко.

По его словам, до полномасштабной войны сумма выплаты за голосование могли достигать даже 20 тысяч долларов.

Напомним, Юлию Тимошенко подозревают в предложении взятки народным депутатам. 13 января НАБУ провело обыск в офисе партии "Батькивщина".

Сама политик заявила, что обыск длился 12 часов, и опровергла все обвинения против себя, назвав дело против нее политическим преследованием.

Она также планирует обжаловать решение суда о залоге в более 33 млн гривен.