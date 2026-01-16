Тимошенко объяснила, откуда возьмет деньги на залог: ее счета заблокированы

Председатель фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что планирует обжаловать решение суда, который избрал для нее залог в размере более 33 миллионов гривен.

В то же время, если апелляция будет неуспешной, она готова заплатить залог. Тимошенко пожаловалась, что финансовый мониторинг заблокировал ее счета по обращению НАБУ и САП. Об этом сообщает "УП" из зала суда.

Тимошенко объяснила, что решение о залоге суд соединил с блокировкой ее счетов, а также счетов его семьи.

"Пока что мы планируем обжаловать это решение. Залог, который они объявили — они одновременно совместили с блокировкой всех моих счетов, счетов моего мужа, счетов нашей семьи. Они заблокировали счета — хотят доказать, что мы не внесем залог, потому что, во-первых, на эту минуту таких денег нет; во-вторых, эти деньги сознательно заблокировали", — заявила Тимошенко.

В то же время она заявила, что готова заплатить залог, если суд не поддержит апелляцию.

По ее словам, для этого ей придется обращаться ко всем ее друзьям, коллегам для решения этого вопроса.

Напомним, НАБУ и САП 14 января сообщили о подозрении руководительнице одной из депутатских фракций Верховной Рады, впоследствии стало известно, что это Юлия Тимошенко. После этого соцсети взорвались мемами о руководительнице "Батькивщины".

14 января Тимошенко отреагировала на обыски в офисе "Батькивщины" и заявила, что во время них не было обнаружено доказательств правонарушений, однако следователи изъяли ее рабочие телефоны, парламентские документы и личные сбережения. Она назвала эти процессуальные действия НАБУ и САП "политическим давлением".

Во время заседания суда Тимошенко заявила, что НАБУ записало фрагменты ее разговора с депутатом Игорем Копытиным.

Кроме того, она пообещала, что не собирается бежать из Украины, даже если ее будут "вывозить", попросила суд не избирать ей меру пресечения. Также она сделала громкое заявление о "фашистском режиме", который якобы существует в Украине.

Впоследствии Тимошенко был назначен залог в размере более 33 миллионов гривен.