Залог более 33 млн грн: суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко

Суд избрал меру пресечения подозреваемой в подкупе народных депутатов главе фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Парламентарке назначен залог в размере более 33 миллионов гривен.

Об избрании меры пресечения Юлии Тимошенко Высшим конституционным судом в Киеве сообщает корреспондентка "Суспільного". По ее словам, депутат обязана прибывать в национальное антикоррупционное бюро и суд по каждому требованию.

Кроме того, Тимошенко запретили выезжать за пределы Киевской области и общаться с определенным кругом нардепов по расследованию НАБУ. Также она должна сдать свой загранпаспорт.

В "Центре противодействия коррупции" отметили, что подозреваемая также обязана сообщать о смене места жительства или работы, однако обязанности носить электронный браслет нет.

Перед началом заседания Тимошенко сказала журналистам, что считает дело "исключительно политическим" и надеется на справедливое рассмотрение. Аудиозаписи, опубликованные НАБУ, она назвала "абсолютно сфальсифицированными".

"Я считаю, что не существует события преступления и поэтому никаких мер предосторожности не может быть", — говорила парламентарий.

