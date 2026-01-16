Тимошенко отвергает все обвинения: САП будет просить для нее залог в 50 миллионов (видео)

Прокурор Виталий Гречишкин подтвердил, что сторона обвинения будет просить залог в размере 50 миллионов гривен с возложением процессуальных обязанностей для народного депутата Юлии Тимошенко. Она заявила, что обнародованного правоохранителями разговора никогда не было.

15 января проходит судебное заседание, на котором избирают Тимошенко меру пресечения по делу о подкупе народных депутатов. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре подтвердили, что будут просить залог в 50 миллионов гривен с возложением процессуальных обязанностей. Об этом сообщили с места событий в "РБК-Украина".

Тимошенко уже прибыла в зал суда, как передали в "Новини.LIVE". Она заверила, что разговора, который опубликовали Национальное антикоррупционное бюро и САП, никогда не было. Руководительница фракции "Батькивщина" пообещала предоставить соответствующие доказательства.

Нардеп сообщила, что ожидает "справедливого суда". Дело против себя она назвала "абсурдом", отвергнув все обвинения.

Дело против Тимошенко: что разоблачили НАБУ и САП

14 января стало известно из СМИ, что нардеп Юлия Тимошенко получила подозрение. Сама она заявила о "захвате здания" более 30 "вооруженными до зубов мужчинами", которые не показали документов, назвала обыск "грандиозным пиар-ходом" и "категорически отвергла" все "абсурдные" обвинения.

Впоследствии в НАБУ и САП заявили, что подозревают неназванную руководительницу фракции в предложении предоставления неправомерной выгоды парламентариям. По данным следствия, она инициировала переговоры с отдельными депутатами о лояльном поведении во время голосований за "вознаграждение", и речь шла о регулярном механизме сотрудничества.

Тимошенко выступила в Раде, подчеркнув, что к ней пришли с обысками без решения суда или разрешения прокурора. Она описала следственные действия как "наглое насилие", а найденные правоохранителями деньги назвала своими "небольшими сбережениями".

Также нардеп заявила, что обнародованные записи разговора "не имеют к ней никакого отношения".

Напомним, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко пожаловалась, что не сможет заплатить за себя залог из-за заблокированных еще до решения суда счетов. Она заявила об "антикоррупционном правосудии международных мошенников", которое имеет целью заставить ее сбежать или "прекратить борьбу".