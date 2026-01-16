Тимошенко відкидає усі звинувачення: САП проситиме для неї заставу у 50 мільйонів (відео)

Прокурор Віталій Гречишкін підтвердив, що сторона обвинувачення проситиме заставу у розмірі 50 мільйонів гривень із покладанням процесуальних обов’язків для народної депутатки Юлії Тимошенко. Вона заявила, що оприлюдненою правоохоронцями розмови ніколи не було.

15 січня проходить судове засідання, на якому обирають Тимошенко запобіжний захід у справі про підкуп народних депутатів. У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі підтвердили, що проситимуть заставу у 50 мільйонів гривень із покладанням процесуальних обов’язків. Про це повідомили з місця подій у "РБК-Україна".

Тимошенко вже прибула до зали суду, як передали у "Новини.LIVE". Вона запевнила, що розмови, яку опублікували Національне антикорупційне бюро та САП, ніколи не було. Очільниця фракції "Батьківщина" пообіцяла надати відповідні докази.

Нардепка повідомила, що очікує "справедливого суду". Справу проти себе вона назвала "абсурдом", відкинувши всі звинувачення.

Справа проти Тимошенко: що викрили НАБУ і САП

14 січня стало відомо зі ЗМІ, що нардепка Юлія Тимошенко отримала підозру. Сама вона заявила про "захоплення будівлі" понад 30 "озброєними до зубів чоловіками", які не показали документів, назвала обшук "грандіозним піар-ходом" і "категорично відкинула" усі "абсурдні" звинувачення.

Згодом у НАБУ і САП заявили, що підозрюють неназвану керівницю фракції у пропозиції надання неправомірної вигоди парламентарям. За даними слідства, вона ініціювала переговори з окремими депутатами щодо лояльної поведінки під час голосувань за "винагороду", і йшлося про регулярний механізм співпраці.

Тимошенко виступила у Раді, наголосивши, що до неї прийшли з обшуками без рішення суду або дозволу прокурора. Вона описала слідчі дії як "нахабне насильство", а знайдені правоохоронцями гроші назвала своїми "невеликими заощадженнями".

Також нардепка заявила, що оприлюднені записи розмови "не мають до неї жодного відношення".

Нагадаємо, лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко поскаржилась, що не зможе заплатити за себе заставу через заблоковані ще до рішення суду рахунки. Вона заявила про "антикорупційне правосуддя міжнародних шахраїв", яке має на меті змусити її втекти або "припинити боротьбу".