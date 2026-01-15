"Змусите мене тікати": Тимошенко поскаржилась, що не зможе сплатити за себе заставу
Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко не зможе заплатити заставу за себе через те, що її рахунки заблокували ще до рішення суду.
Народна депутатка планувала внести грошову заставу з власних коштів, заявила Юлія Тимошенко у своєму Facebook.
"Що таке сюр? Це коли ти плануєш сплатити заставу у відверто замовній політичній справі із грошей, отриманих як компенсація за політичні переслідування одного недалекого "диктатора". Але не можеш цього зробити. Бо твої рахунки заблоковано ще до рішення суду", — написала Тимошенко.
За її словами, подібний політичний тиск не змусить її покинути територію України.
"Таке воно — антикорупційне правосуддя міжнародних шахраїв. Ви, наївні, певно, думаєте, що такими примітивними кроками змусите мене тікати або припинити боротьбу. Ви дуже сильно помиляєтеся. Не вірите? Запитайте у Януковича", — наголосила Тимошенко.
Нагадаємо, 14 січня НАБУ та САП офіційно оголосили про підозру Юлії Тимошенко. Її звинувачують у підкупі інших народних депутатів, які б мали "правильно" голосувати у Верховній Раді.
15 січня після підозри НАБУ Тимошенко пообіцяла боротись із хабарями і покінчити з "зовнішнім управлінням".