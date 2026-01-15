"Заставите меня бежать": Тимошенко пожаловалась, что не сможет оплатить за себя залог

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко не сможет заплатить залог за себя из-за того, что ее счета заблокировали еще до решения суда.

Народный депутат планировала внести денежный залог из собственных средств, заявила Юлия Тимошенко в своем Facebook.

"Что такое сюр? Это когда ты планируешь оплатить залог по откровенно заказному политическому делу из денег, полученных в качестве компенсации за политические преследования одного недалекого "диктатора". Но не можешь этого сделать. Потому что твои счета заблокированы еще до решения суда", — написала Тимошенко.

По ее словам, подобное политическое давление не заставит ее покинуть территорию Украины.

"Такое оно — антикоррупционное правосудие международных мошенников. Вы, наивные, вероятно, думаете, что такими примитивными шагами заставите меня бежать или прекратить борьбу. Вы очень сильно ошибаетесь. Не верите? Спросите у Януковича", — подчеркнула Тимошенко.

Пост Тимошенко Фото: Скриншот

Напомним, 14 января НАБУ и САП официально объявили о подозрении Юлии Тимошенко. Ее обвиняют в подкупе других народных депутатов, которые должны были "правильно" голосовать в Верховной Раде.

15 января после подозрения НАБУ Тимошенко пообещала бороться со взятками и покончить с "внешним управлением".