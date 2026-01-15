Тимошенко после подозрения НАБУ пообещала бороться со взятками и покончить с "внешним управлением"

Глава фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко заявила, что против ее команды "затеяли политическое киллерство" из-за противодействия введению НДС для ФЛП. Расследование НАБУ она назвала "бесправием и репрессиями", подобными тем, что были во времена президентства Виктора Януковича.

Заявления Юлии Тимошенко относительно расследования Национального антикоррупционного бюро прозвучали во время выступления в Верховной Раде 15 января. Она утверждает, что на нее и ее команду была осуществлена информационная атака.

"Нападение такого масштаба, что, честно говоря, очень вспоминаются времена Януковича. Ничего не изменилось. Как был Янукович, так и остался. Как были бесправие, репрессии, агрессия — так и остались", — заявила Тимошенко.

Она пообещала, что ее фракция будет бороться против "против грязной, всеохватывающей, масштабной коррупции, которая сегодня охватила все ветви власти Украины" и разрушает обороноспособность государства.

"Украина превращена в коррупционный хаб на всех уровнях, начиная от главы и до последнего чиновника. Я также могу твердо сказать, что мы не допустим любой ценой ни одного законопроекта в этом парламенте, который разрушает суверенитет страны. Управлению из-за пределов Украины будет покончено раз и навсегда", — сказала народный депутат.

Тимошенко добавила, что ее фракция не позволит принять решение о введении налогов для физических лиц-предпринимателей и "уничтожить средний класс".

"Я понимаю, что когда мы подняли этот вопрос, атака стала еще более махровой. Мы не откажемся от создания проукраинской сильной команды в парламенте, и мы сейчас поднимаем флаг борьбы за Украину", — заявила глава "Батьківщини".

Выступление Юлии Тимошенко в Верховной Раде 15 января.

Подозрение Юлии Тимошенко: что известно

О том, что НАБУ и САП проводят обыски у Тимошенко, народный депутат от партии "Європейська Солідарність" Алексей Гончаренко сообщил вечером 13 января.

Сама Тимошенко в соцсетях назвала обвинения абсурдными и сообщила о "неотложных следственных действиях" в офисе партии, которые "продолжались всю ночь" и заверила, что никаких доказательств получения неправомерной выгоды следователи не нашли, а лишь "забрали рабочие телефоны, парламентские документы и личные сбережения, информация о которых полностью отражена в официальной декларации".

14 января НАБУ и САП официально объявили о подозрении "руководительнице одной из депутатских фракций Верховной Рады Украины" в получении неправомерной выгоды за принятие депутатами определенных решений в Верховной Раде, не называя имени и фамилии. На обнародованных кадрах следователь достает перед подозреваемой толстые пачки долларов из ящиков в кабинете. По словам народного депутата Алексея Гончаренко, речь идет о Юлии Тимошенко.

Также Тимошенко возразила, что на пленках НАБУ звучит ее голос, и пообещала доказать безосновательность подозрения в суде.