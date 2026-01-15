Тимошенко після підозри НАБУ пообіцяла боротись із хабарями і покінчити з "зовнішнім управлінням"

Голова фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що проти її команди "затіяли політичне кілерство" через протидію запровадженню ПДВ для ФОПів. Розслідування НАБУ вона назвала "безправ'ям і репресіями", подібними до тих, що були за часів президентства Віктора Януковича.

Заяви Юлії Тимошенко щодо розслідування Національного антикорупційного бюро пролунали під час виступу у Верховній Раді 15 січня. Вона стверджує, що на неї та її команду було здійснено інформаційну атаку.

"Напад такого масштабу, що, чесно кажучи, дуже згадуються часи Януковича. Нічого не змінилося. Як був Янукович, так і залишився. Як були безправ'я, репресії, агресія — так і залишилися", — заявила Тимошенко.

Вона пообіцяла, що її фракція боротиметься проти "проти брудної, всеохопної, масштабної корупції, яка сьогодні охопила всі гілки влади України" та руйнує обороноздатність держави.

"Україна перетворена на корупційний хаб на всіх рівнях, починаючи від голови та до останнього чиновника. Я також можу твердо сказати, що ми не припустимо за будь-яку ціну жодного законопроєкту в цьому парламенті, який руйнує суверенітет країни. Управлінню з-за меж України буде покінчено раз і назавжди", — сказала народна депутатка.

Тимошенко додала, що її фракція не дозволить ухвалити рішення про запровадження податків для фізичних осіб-підприємців і "знищити середній клас".

"Я розумію, що коли ми порушили це питання, атака стала ще більш махровою. Ми не відмовимося від створення проукраїнської сильної команди в парламенті, і ми зараз підіймаємо прапор боротьби за Україну", — заявила голова "Батьківщини".

Виступ Юлії Тимошенко у Верховній Раді 15 січня.

Підозра Юлії Тимошенко: що відомо

Про те, що НАБУ та САП проводять обшуки у Тимошенко, народний депутат від партії "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко повідомив увечері 13 січня.

Сама Тимошенко у соцмережах назвала звинувачення абсурдними та повідомила про "невідкладні слідчі дії" в офісі партії, які "тривали всю ніч" та запевнила, що жодних доказів отримання неправомірної вигоди слідчі не знайшли, а лише "забрали робочі телефони, парламентські документи та особисті заощадження, інформація про які повністю відображена в офіційній декларації".

14 січня НАБУ і САП офіційно оголосили про підозру "керівниці однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України" в отриманні неправомірної вигоди за ухвалення депутатами певних рішень у Верховній Раді, не називаючи імені та прізвища. На оприлюднених кадрах слідчий дістає перед підозрюваною товсті пачки доларів з шухляд у кабінеті. За словами народного депутата Олексія Гончаренка, мова йде про Юлію Тимошенко.

Також Тимошенко заперечила, що на плівках НАБУ звучить її голос, і пообіцяла довести безпідставність підозри в суді.