"Доведу в суді": Тимошенко заперечила, що на плівках НАБУ звучить її голос

Керівниця фракції Верховної Ради "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що на оприлюднених НАБУ плівках її голосу немає. За словами парламентарки, вона має намір довести свою невинуватість в суді.

Реакція Юлії Тимошенко на підозру від Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з'явилася 14 січня на її Facebook-сторінці. Депутатка стверджує, що відкидає всі звинувачення.

"Офіційно заявляю, що оприлюднені аудіозаписи не мають до мене жодного відношення", — написала Тимошенко.

Вона заявила, що буде доводити безпідставність звинувачень у судовому порядку.

"Я це вже не раз робила", — сказала голова фракції "Батьківщина".

Тимошенко відкидає підозри НАБУ Фото: скриншот

Підозра Юлії Тимошенко: що відомо

Про те, що НАБУ та САП проводять обшуки у Тимошенко, повідомив ввечері 13 січня нардеп від партії "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко. В НАБУ і САП повідомляли, що голову однієї з фракцій Верховної Ради підозрюють у підкупі нардепів.

Також 14 січня НАБУ оприлюднило "плівки", на яких жінка розповідає, як народним депутатам потрібно проголосувати в обмін на неправомірну вигоду, а також відео обшуків у кабінеті "керівниці однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України".

Під час виступу в парламенті 14 січня Юлія Тимошенко прокоментувала підозру та обшуки НАБУ і розповіла, що напередодні ввечері до офісу, де вона була сама, "ввалилася величезна кількість людей в амуніції, зі зброєю" та провели обшуки без будь-яких документів, які б дозволяли такі дії. За її словами, під час обшуків забрали документи з її столу, перевірили речі в сумці та забрали телефон. Щодо знайдених у кабінеті пачок доларів Тимошенко сказала, що це "невеликі заощадження", які є в декларації.