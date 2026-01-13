НАБУ проводить обшук в офісі "Батьківщини": голову фракції підозрюють у підкупі нардепів, — ЗМІ

У Києві правоохоронці проводять обшуки в офісі партії "Батьківщина". Розслідування пов’язане з можливим пропонуванням неправомірної вигоди депутатам Верховної Ради.

Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на власні джерела в політичних колах, а також на публічні повідомлення НАБУ та САП у соцмережах.

За даними джерел видання, обшуки проходять в офісі партії на вулиці Турівській у столиці. Згодом Національне антикорупційне бюро та Спеціальна антикорупційна прокуратура повідомили, що розслідування стосується керівника однієї з фракцій Верховної Ради, який пропонував неправомірну вигоду окремим народним депутатам з інших фракцій за голосування "за" або "проти" конкретних законопроєктів.

Попередня правова кваліфікація — частина 4 статті 369 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання за пропозицію або надання неправомірної вигоди посадовій особі. Деталі справи обіцяють оприлюднити пізніше.

Крім того, депутат фракції "ЄС" Олексій Гончаренко повідомив на своїй сторінці в Telegram, що Юлія Тимошенко нібито вела перемовини з кількома депутатами щодо їхнього переходу або неформального долучення до фракції "Батьківщина" за гроші, а один із депутатів записав ці розмови та передав матеріали до НАБУ.

Публікація Олексія Гончаренка в Telegram Фото: Скриншот

Нагадаємо, що 10 січня НАБУ провело обшук у водія ексочільника Офісу президента України Андрія Єрмака. Зокрема, під час процедури були вилучені телефони та інші електронні носії.

Також Фокус писав, що раніше НАБУ та САП оголошували підозру п'ятьом народним депутатам, які забезпечували фінансову винагороду колегам за "потрібне" голосування