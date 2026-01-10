НАБУ провело обшук у водія ексочільника ОП Андрія Єрмака, — ЗМІ (фото)

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) здійснило обшук у водія ексочільника Офісу президента України Андрія Єрмака. Під час процедури були вилучені телефони та інші електронні носії, а ЗМІ повідомляють нові подробиці розслідування.

Водночас правоохоронці зацікавлені провести повноцінне розслідування та не планують "форсувати розслідування на догоду громадській думці". Про це повідомляє ZN.ua з посиланням на обізнане джерело.

Журналісти нагадали, що вранці 28 листопада 2025 року до Офісу президента прийшли з обшуками. Тоді джерела вказували, що Єрмаку готують підозру, а того ж дня тодішнього очільника ОП відправили у відставку.

"Хоча НАБУ зазвичай намагається оголошувати підозри в день обшуків, це правило не є обов'язковим. Зокрема, кум президента Олексій Чернишов дізнався про суть претензій антикорупційних органів лише через чотири місяці після обшуків", — коментує ситуацію джерело, додавши, що самому Єрмаку поки що не було висунуто підозри.

Далі співрозмовник у правоохоронних органах вказав, що наразі розслідування активно триває, а в НАБУ усвідомлюють "як рівень фігуранта, так і суспільний запит на швидкий результат". Водночас у відомстві розуміють, що затримка з підозрою викликана об'єктивними причинами.

Джерела ЗМІ говорять, що підозра для Єрмака є лише питанням часу Фото: Офис президента

"Причина затримки одна — необхідність зібрати доказову базу, з якою можна йти до суду", — пояснює джерело.

Пізніше виявилося, що в день обшуків у Єрмака відбулася зустріч президента Зеленського з керівниками НАБУ і САП. Лише один зі співрозмовників ЗМІ підтвердив інформацію про "домовленість" — не вручати підозру Єрмак, якщо СБУ відмовиться переслідувати главу САП Олександра Клименка. Інші джерела говорять, що перший заступник глави СБУ Олександр Поклад справді готував "операцію з усунення Клименка з посади".

"За цією логікою, обшуки у Єрмака могли бути проведені в прискореному режимі, щоб випередити можливі дії СБУ. У разі відсторонення Клименка і відсутності в нього заступника (перший заступник голови САП Андрій Синюк раніше звільнився за власним бажанням) обов'язки керівника САП перейшли б до генерального прокурора Руслана Кравченка. Це фактично заблокувало б для НАБУ можливість довести розслідування щодо Єрмака до логічного завершення", — продовжує джерело.

Співрозмовник вказує, що в НАБУ чудово розуміють про версію з "розмінюванням" Клименка на Єрмака, і вона існуватиме до моменту вручення підозри. Та, як підкреслюють джерела, всі учасники процесу розуміють, що ця версія "не вписується в загальну картину".

"Керівники НАБУ і САП, за їхніми словами, "давно перейшли рубікон страху за себе", а сам Клименко неодноразово заявляв, що будь-яка сфабрикована щодо нього підозра не матиме практичних наслідків", — підсумовує джерело в правоохоронних органах.

Раніше Фокус повідомляв про те, що Єрмак розізлився через звільнення та "зраду" Зеленського. За даними ЗМІ, звільнення очільника Офісу президента підтримав навіть Олег Татаров.

Згодом стало відомо, що Буданов зміг "перехитрив Єрмака". Український чиновник сказав на умовах анонімности, що Кирило Буданов на посаді керівника Офісу президента України може зменшити монополізацію влади.