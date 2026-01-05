"Буданов перехитрив Єрмака": Politico спрогнозувало наслідки призначення нового голови ОП

Український чиновник сказав на умовах анонімности, що Кирило Буданов на посаді керівника Офісу президента України може зменшити монополізацію влади. При цьому дехто у Верховній Раді вважає, що ексголова ГУР міг отримати політичні обіцянки на майбутнє.

Прихід ексначальника Головного управління розвідки Кирила Буданова в ОП стався в критичний для України час, пише 5 січня оглядач Politico Джеймі Деттмер. За його словами, відставка попереднього керівника Офісу Андрія Єрмака була "тектонічним політичним зсувом для України".

Деттмер вважає, Єрмак бачив у Буданові суперника та кілька разів намагався його звільнити, та ексголова розвідки "перехитрив його". Втім, тепер перед ним стоять непрості завдання. На думку оглядача, Україна знаходиться на критичному етапі тривалої екзистенційної війни, тоді як президент РФ Володимир Путін не виявляє жодного бажання її завершувати.

Відео дня

При цьому президент США Дональд Трамп тисне на Київ, щоб той поступився неприйнятним вимогам Кремля, тож Кирилу Буданову доведеться допомагати президенту України Володимиру Зеленському уникати конфліктів з американським колегою, а також долати розбіжності з парламентом. Якщо ж Зеленському доведеться погодитися на невигідну мирну угоду, Буданов може допомогти "продати її українцям", вважає оглядач.

Він зазначив, що тоді як спроба позбавити антикорупційні органи незалежності та скандал з корупцією в енергетиці посилили критику управління Зеленського в Україні, Буданов на додачу до політичної кмітливості має велику популярність серед громадськості. Журналіст нагадав, що під контролем ексголови ГУР проходили успішні рейди на тимчасово окуповані території та в самій РФ, диверсії та атаки безпілотників на військові й енергетичні цілі ворога, а також він особисто таємно брав участь в рейдах і одразу після Майдану у 2014 році воював у складі елітного спецпідрозділу української військової розвідки на Донбасі.

Буданов в ОП: чого очікувати

Високопоставлений український чиновник сказав виданню на умовах анонімності, що присутність Буданова в ОП може "підбадьорити скрутне президентство" Зеленського.

"У нього є авторитет. У нього є особистий авторитет. Він навряд чи діятиме як Єрмак, який був павуком, що розкидає свою павутину далеко і широко. Буданов, ймовірно, зосередиться на національній безпеці, залишивши міністрів безперешкодними та зможуть виконувати свою роботу, не піддаючись мікроуправленню з боку центру. Отже, менше монополізації влади президентством — і це не буде погано", — сказав чиновник.

Експерт із зовнішньої політики від Республіканської партії США та президент консалтингової фірми Yorktown Solutions Даніель Вайдич назвав призначення Буданова "блискучим кроком з боку Зеленського" і сказав, що це надасть позитивної динаміки ухваленню рішень у Києві.

Джеймі Деттмер додав, що Єрмак був "подарунком" для критиків України серед адміністрації Трампа та республіканців, тоді як Буданов як герой війни не буде легкою мішенню, бо не має зв'язків із корупцією чи егоїстичною політикою. За словами оглядача, якщо ексрозвідник мав політичні амбіції, він відклав їх у бік принаймні на найближчий час, оскільки тепер йому буде важко балотуватися проти Зеленського.

Журналіст додав, що у Верховній Раді України було певне здивування цим призначенням. Один із нардепів на умовах анонімності сказав POLITICO, що у Буданова справді були власні політичні амбіції, і йому з політичного погляду було б безпечніше лишатися на попередній посаді. Законодавці також заявили виданню, що Буданов міг отримати політичні обіцянки на майбутнє, а інші парламентарі припустили, що його згода на посаду керівника ОП може свідчити не стільки про політичні розрахунки, скільки про його патріотизм.

Український аналітик Адріан Каратницький своєю чергою зазначив, що призначення Буданова "відбувається в той час, коли парламент стає більш незалежним, а законодавці бачать, що політична влада Зеленського зменшується".

Буданов в ОП: деталі призначення

Про те, що начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов очолить Офіс президента України, Володимир Зеленський повідомив 2 січня.

Того ж дня Буданов підтвердив, що очолить Офіс президента, та сказав, що для нього це буде честю та відповідальністю.

Ввечері 2 січня президент України Володимир Зеленський назвав ім'я наступника Буданова в ГУР — відомство очолив Олег Іващенко, який був керівником Служби зовнішньої розвідки.