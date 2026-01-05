"Буданов перехитрил Ермака": Politico спрогнозировало последствия назначения нового главы ОП

Украинский чиновник сказал на условиях анонимности, что Кирилл Буданов в должности руководителя Офиса президента Украины может уменьшить монополизацию власти. При этом некоторые в Верховной Раде считают, что экс-глава ГУР мог получить политические обещания на будущее.

Приход экс-начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова в ОП произошел в критическое для Украины время, пишет 5 января обозреватель Politico Джейми Деттмер. По его словам, отставка предыдущего руководителя Офиса Андрея Ермака была "тектоническим политическим сдвигом для Украины".

Деттмер считает, Ермак видел в Буданове соперника и несколько раз пытался его уволить, но экс-глава разведки "перехитрил его". Впрочем, теперь перед ним стоят непростые задачи. По мнению обозревателя, Украина находится на критическом этапе длительной экзистенциальной войны, тогда как президент РФ Владимир Путин не проявляет никакого желания ее завершать.

При этом президент США Дональд Трамп давит на Киев, чтобы тот уступил неприемлемым требованиям Кремля, поэтому Кириллу Буданову придется помогать президенту Украины Владимиру Зеленскому избегать конфликтов с американским коллегой, а также преодолевать разногласия с парламентом. Если же Зеленскому придется согласиться на невыгодное мирное соглашение, Буданов может помочь "продать его украинцам", считает обозреватель.

Он отметил, что в то время как попытка лишить антикоррупционные органы независимости и скандал с коррупцией в энергетике усилили критику управления Зеленского в Украине, Буданов в дополнение к политической смекалке имеет большую популярность среди общественности. Журналист напомнил, что под контролем экс-главы ГУР проходили успешные рейды на временно оккупированные территории и в самой РФ, диверсии и атаки беспилотников на военные и энергетические цели врага, а также он лично тайно участвовал в рейдах и сразу после Майдана в 2014 году воевал в составе элитного спецподразделения украинской военной разведки на Донбассе.

Буданов в ОП: чего ожидать

Высокопоставленный украинский чиновник сказал изданию на условиях анонимности, что присутствие Буданова в ОП может "подбодрить затруднительное президентство" Зеленского.

"У него есть авторитет. У него есть личный авторитет. Он вряд ли будет действовать как Ермак, который был пауком, раскидывающим свою паутину далеко и широко. Буданов, вероятно, сосредоточится на национальной безопасности, оставив министров беспрепятственно выполнять свою работу, не подвергаясь микроуправлению со стороны центра. Итак, меньше монополизации власти президентством — и это не будет плохо", — сказал чиновник.

Эксперт по внешней политике от Республиканской партии США и президент консалтинговой фирмы Yorktown Solutions Даниэль Вайдич назвал назначение Буданова "блестящим шагом со стороны Зеленского" и сказал, что это придаст положительную динамику принятию решений в Киеве.

Джейми Деттмер добавил, что Ермак был "подарком" для критиков Украины среди администрации Трампа и республиканцев, тогда как Буданов как герой войны не будет легкой мишенью, потому что не имеет связей с коррупцией или эгоистичной политикой. По словам обозревателя, если экс-разведчик имел политические амбиции, он отложил их в сторону по крайней мере на ближайшее время, поскольку теперь ему будет трудно баллотироваться против Зеленского.

Журналист добавил, что в Верховной Раде Украины было определенное удивление этим назначением. Один из нардепов на условиях анонимности сказал POLITICO, что у Буданова действительно были собственные политические амбиции, и ему с политической точки зрения было бы безопаснее оставаться на предыдущей должности. Законодатели также заявили изданию, что Буданов мог получить политические обещания на будущее, а другие парламентарии предположили, что его согласие на должность руководителя ОП может свидетельствовать не столько о политических расчетах, сколько о его патриотизме.

Украинский аналитик Адриан Каратницкий в свою очередь отметил, что назначение Буданова "происходит в то время, когда парламент становится более независимым, а законодатели видят, что политическая власть Зеленского уменьшается".

Буданов в ОП: детали назначения

О том, что начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов возглавит Офис президента Украины, Владимир Зеленский сообщил 2 января.

В тот же день Буданов подтвердил, что возглавит Офис президента, и сказал, что для него это будет честью и ответственностью.

Вечером 2 января президент Украины Владимир Зеленский назвал имя преемника Буданова в ГУР — ведомство возглавил Олег Иващенко, который был руководителем Службы внешней разведки.