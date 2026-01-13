НАБУ та САП проводять обшуки у Тимошенко, — Гончаренко

НАБУ та САП викрили Юлію Тимошенко, яка очолює фракцію "Батьківщина". Вона вела перемовини з декількома депутатами про перехід або неформальне долучення до фракції "Батьківщина" за гроші.

Хтось із депутатів записував, а тоді передав матеріали в НАБУ. Про це увечері 13 січня повідомив народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.

"Таки Юлія Тимошенко", — зазначив Гончаренко, коментуючи новину про обшуки Національного антикорупційного бюро та Спеціальної антикорупційної прокуратури в офісі "Батьківщини".

Цю інформацію також підтвердили джерела "Схем".

"За даними джерел "Схем" в антикорупційних органах йдеться про керівницю фракції "Батьківщина" Юлію Тимошенко", — йдеться у повідомленні.

Як зазначили у НАБУ та САП, депутатам інших фракцій пропонували неправомірну вигоду за голосування "за" або "проти" певних законопроєктів.

Обшуки НАБУ і САП в офісі "Батьківщини": що відомо

Увечері 13 січня видання "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомило, що правоохоронці почали обшуки в офісі партії "Батьківщина", розташованому на вулиці Турівській у Києві.

В офіційному Telegram-каналі НАБУ згодом підтвердили інформацію про обшуки в офісі однієї з партій. За повідомленням, було викрито керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України, який пропонував неправомірну вигоду низці нардепів, що представляють інші фракції.

"Попередня кваліфікація: ч. 4 ст. 369 КК України", — повідомили у НАБУ.

Деталі антикорупційні органи наразі не розкривають.

Нагадаємо, 10 січня видання ZN.ua повідомило, що НАБУ провело обшуки у водія колишнього очільника Офісу президента Андрія Єрмака.

29 грудня у НАБУ розповіли, що правоохоронці вручили підозри п'ятьом народним депутатам України у межах організованої злочинної групи, що діяла у Верховній Раді.