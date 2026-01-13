НАБУ и САП проводят обыски у Тимошенко, — Гончаренко

НАБУ и САП разоблачили Юлию Тимошенко, которая возглавляет фракцию "Батькивщина". Она вела переговоры с несколькими депутатами о переходе или неформальном присоединении к фракции "Батькивщина" за деньги.

Кто-то из депутатов записывал, а потом передал материалы в НАБУ. Об этом вечером 13 января сообщил народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко.

"Таки Юлия Тимошенко", — отметил Гончаренко, комментируя новость об обысках Национального антикоррупционного бюро и Специальной антикоррупционной прокуратуры в офисе "Батькивщины".

Эту информацию также подтвердили источники "Схем".

"По данным источников "Схем" в антикоррупционных органах речь идет о руководительнице фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко", — говорится в сообщении.

Как отметили в НАБУ и САП, депутатам других фракций предлагали неправомерную выгоду за голосование "за" или "против" определенных законопроектов.

Обыски НАБУ и САП в офисе "Батькивщины": что известно

Вечером 13 января издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщило, что правоохранители начали обыски в офисе партии "Батькивщина", расположенном на улице Туровской в Киеве.

В официальном Telegram-канале НАБУ впоследствии подтвердили информацию об обысках в офисе одной из партий. По сообщению, был разоблачен руководитель одной из депутатских фракций Верховной Рады Украины, который предлагал неправомерную выгоду ряду нардепов, представляющих другие фракции.

"Предварительная квалификация: ч. 4 ст. 369 УК Украины", — сообщили в НАБУ.

Детали антикоррупционные органы пока не раскрывают.

Напомним, 10 января издание ZN.ua сообщило, что НАБУ провело обыски у водителя бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака.

29 декабря в НАБУ рассказали, что правоохранители вручили подозрения пяти народным депутатам Украины в рамках организованной преступной группы, действовавшей в Верховной Раде.